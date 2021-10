¡A comprar los regalos de Navidad ahora!: Una crisis mundial ha llegado

Esta alternativa que mueve cargas, a granel, en cajas sobre la cubierta y no en contenedores, es una salida de muchas multinacionales a la llamada crisis de los contenedores. Una de las mayores afectaciones del transporte marítimo de la historia, detonante de incremento de precios y escasez de productos en todas las latitudes del planeta. (Le puede interesar: Cartagena, en la cúspide de la operación portuaria)

Si tiene sed, y al abrir la próxima Coca-Cola su botella huele a metal, no se preocupe, es el vestigio de una crisis mundial en el comercio marítimo. La internacional de bebidas gaseosas, en aras de mantener a flote su negocio, está transportando su producto en graneleros, buques que normalmente se utilizan para trasladar metales y carbón.

La crisis

En Latinoamérica estas fluctuaciones dejan de ser datos fríos o mera estadística para convertirse en la cuerda floja para muchas empresas. En esta variación de precios, las empresas grandes compran al por mayor; y las pequeñas, con poco poder de negociación, ya comienzan a hacer cuentas para no quebrar, como informó el propietario de una empresa importadora cartagenera que prefirió reservar su identidad.

Esta crisis es uno de los golpes más fuertes de la COVID-19 a la economía mundial, ya que la cuestión no se relaciona con la inexistencia de contenedores para la demanda global, sino que están en puertos lejanos a países productores como China, India, Vietnam y Bangladesh. Por las restricciones pandémicas, barcos cargueros, mayormente provenientes de China, no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia, por lo que muchos de estos están amontonados en puertos americanos y europeos. Y materias primas y mercancías como juguetes, repuestos mecánicos y tecnología, no tienen cómo salir de oriente.

El segundo factor que alimenta la crisis, según economistas, son las interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo con relación a la cancelación de operaciones de puertos chinos por la temporada de tifones y el control de la pandemia.

El efecto dominó provocó una congestión de barcos que esperan en largas filas para descargar sus mercancías, produciendo cuellos de botella en los puertos más importantes del gigante asiático. Además, alternativas como la de Coca-Cola, frente a los incrementos en el precio del flete, aumentan el tránsito de los barcos alquilados para transportar la mercancía. Un caos alimentado por varios flancos.