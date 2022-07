¡A evitar daños mayores!: se desplomó barandilla de balcón en Getsemaní

Una barandilla de madera de un balcón del edificio Broncemar, ubicado en la Calle Larga con Calle de la Aguada, en Getsemaní, cayó a eso de las 8:20 de la noche de este jueves en momentos en que una turista transitaba por el sitio.

La estructura golpeó la cabeza de la mujer sin causarle heridas de gravedad, por fortuna.

Marcos Vargas Rodgers, presidente de la JAC de Getsemaní, pidió a las autoridades competentes ejercer un control efectivo sobre las edificaciones que representan riesgo a ciudadanos y turistas, para evitar accidentes lamentables.

Aseguró que en la avenida Luis Carlos López y en la Calle de la Media Luna hay edificaciones en evidente estado de deterioro, que estarían “cayéndose por partes”, y “definitivamente nosotros como JAC Getsemaní no hemos visto controles, no nos han informado qué se hará y este tipo de situaciones ponen en riesgo a nuestros residentes y visitantes, ya que como el caso de anoche y afortunadamente no fue grave, pero se puede salir de control”.