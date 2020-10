A niño venezolano lo operaron de su ojo izquierdo con éxito

“Yo estoy feliz. Ya no me duele la cabeza ni tengo tantas lagañas como antes, ahora con esta operación que me hicieron me siento muy bien, pero aún falta”, dice Yohander Alvarado Hurtado, de 12 años, mientras está sentado al lado de su madre, Yorfeli Hurtado.

Son las 10 de la mañana y estamos en la sala de la casa donde viven en arriendo, desde hace 2 años en Camino del Medio, junto a 10 miembros más de su familia.

“Estamos muy agradecidos por la ayuda de la Fundación Sembrando Sonrisas para el Mañana, con El Universal por hacer visible esta situación de mi hijo y con la señora Lila Lequerica, quien ha estado al tanto de todo este proceso”, dice Yorfeli en medio de lágrimas.

En el mes de agosto, este medio de comunicación conoció la situación médica por la que atravesaba Yohander, a quien a sus dos años le detectaron un cáncer en su ojo izquierdo, donde le colocaron una prótesis que ahora le estaba afectando, por lo que era urgente cambiarla.

La historia

Yohander, quien nació en el estado Lara de Venezuela hace 12 años, ha tenido una niñez normal, salvo cuando a sus dos años tuvieron que hacerle una cirugía de retinoblastoma en su ojo izquierdo, después de descubrirle un cáncer.

“A los dos años, cuando le diagnósticaron el cáncer, le tuvieron que nuclear el ojo y, al ver que estaba muy mal, se lo sacaron y le pusieron una prótesis”, dice su madre añadiendo que “desde ese primer momento, en Venezuela él tuvo sus controles mensuales, pero hace dos años, dadas las condiciones de nuestro país, decidimos venirnos”.

Desde el primer día en que esta familia, conformada por 6 niños y 6 adultos, pisaron Cartagena, no dudaron un segundo en comenzar a trabajar en las calles de la ciudad para poder conseguir el sustento diario, sin embargo, un año después de no haber recibido ninguna atención médica, Yohander comenzó a presentar dolores constantes de cabeza, lagrimeo en su ojo izquierdo y demás afectaciones que lo ponían muy mal.

“Él me decía que le dolía la prótesis, que era un dolor muy fuerte, así que como pude comencé a ahorrar para llevarlo a la casa del niño para que lo atendieran de manera particular, pues como ninguno de nosotros tiene permiso de permanencia ni seguro médico, no me podían atender en ningún otro lado. Ni siquiera en el Dadis nos ayudaron porque no tenemos el permiso”, explica Yorfeli, quien vende bolis de frutas en las calles.

Cuando logró reunir el dinero, se fue con Yohander hasta la Casa del Niño, donde lo vio el oftalmólogo y les indicó que debían realizarle de manera urgente una resonancia de órbita, “además me explicó que debíamos llevarlo a una cita hemoto-oncología”, indicó la mujer.

Pero debido a que no tenían el dinero para todo esto, comenzaron a buscar ayuda, hasta obtenerla en el mismo mes de agosto en una clínica en Bocagrande, donde de manera gratuita le realizaron la resonancia de órbita que necesitaba.