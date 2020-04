A pacientes con cáncer, ¿quién los atiende?

Dos de estas personas son Úrsula Aguilera Sánchez y Caridad Ortiz, la primera tiene cáncer y a la fecha no le han realizado aún su primera quimioterapia, mientras que a la segunda le detectaron un tumor en la médula espinal y tuvo que recurrir a médicos particulares porque su EPS no le respondía, pero ahora espera que le den cita para hacerle las radioterapias.

Sus historias

Con voz afligida, pero esperanzadora, Caridad cuenta que desde julio de 2019 comenzó a sentir malestar en todo su cuerpo, por lo que siempre iba a cita médica general a Coomeva, donde pedía que la enviaran a un especialista, pues los dolores no se pasaban y seguía caminando mal, sin embargo, solo hasta diciembre la enviaron a un ortopeda, quien nunca la atendió porque no había agenda.

“A raíz de esto y como los dolores seguían, decidí con ayuda de mi familia ir a un neurocirujano particular, quien me dijo que mi situación era grave. El 31 de enero me hicieron la cirugía, pues el 23 de este mismo mes salió en la resonancia magnética que tenía un tumor en la médula espinal”, explica sentada en una silla de ruedas. No ha sido atendida por el oncólogo y tampoco le han hecho las radioterapias que necesita.

Por su parte, con voz un poco más fuerte y una sonrisa de aliento, Úrsula cuenta que su mal comenzó hace más de 5 meses, cuando le detectaron el cáncer de tipo linfoma no hodgkin, el cual le empezó en la laringe, pero que ahora hizo metástasis en uno de sus pulmones.

Esta mujer, de 65 años, estuvo en una situación crítica entre diciembre y enero, cuando sus familiares tuvieron que hospitalizarla y aunque ahora está estable y su rostro así lo demuestra, su cáncer sigue avanzando y las quimioterapias no han sido asignadas.