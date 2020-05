Abogado denuncia que el decreto de “toque de queda” sería irregular

Luego de varios errores y críticas, el pasado 27 de abril finalmente el alcalde de Cartagena, William Dau, emitió el Decreto 0571 por medio del cual se fijaron las restricciones para el aislamiento obligatorio que va hasta el 11 de mayo. A partir de ese decreto, el alcalde indicó que los días 1, 3 y 10 de mayo, serían los días de “no pendejear”, es decir, en donde nadie podía salir de sus casas, ni siquiera a abastecerse de elementos básicos.

(Lea aquí: Alcalde Dau dice que habrá días de “no pendejear” donde no se podrá salir)

Sin embargo, la medida que ha dejado varios amonestados , al parecer es irregular, así lo denunció el presidente del Colegio Profesional de Abogados de Colombia (Colpac) y exsecretario Jurídico de la Alcaldía de Cartagena, Alcides Arrieta Meza, quien solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo intervenir para evitar que el alcalde se extralimite en sus funciones y vulnere derechos humanos y libertades fundamentales.

De acuerdo con el presidente de Colpac, son varios los errores en el Decreto 0571, el primero es que en ninguna parte del documento se ordena la restricción total de circulación de personas para los días 1, 3 y 10 mayo, pues simplemente se observan unas rayas en el recuadro de las horas de salida, las cuales no indican una orden clara.

“La restricción total a la circulación de personas y actividades, para los días 1, 3 y 10 de mayo, no cumple con los requisitos de existencia para los actos administrativos, toda vez que unas líneas colocadas sobre el recuadro del horario de salidas de personas del Decreto 0571 del 27 de abril de 2020, no indican que se haya producido dicha decisión, por cuanto, no están detallados los fundamentos de hecho y de derecho en que se debería soportar tan específica medida”.

Para Arrieta, si bien, el alcalde a través de sus redes sociales explicó los alcances de la medida, no cumple con los requisitos legales, pues aunque los actos administrativos pueden ser verbales o escritos, deben cumplir con todos los requisitos constitucionales y legales, en este caso, la prohibición de circulación de personas no existe, ni verbal, ni escrita, por no darse los requisitos de existencia, como lo manda el ordenamiento jurídico.