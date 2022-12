Abren investigación contra organizadores de fiesta electrónica en La Boquilla

Tras toda una polémica, en torno a la cual hubo hasta un bloqueo en la Vía del Mar, las autoridades tomaron acciones contra los organizadores de una fiesta electrónica que se pretendía hacer en el corregimiento de La Boquilla a comienzos de enero.

Se trata del “Buena Vida Beach 2023”, evento organizado por Dance With US S.A.S. Pese a que el Distrito asegura que no dio el permiso para el espectáculo, en las redes se siguió anunciando la venta de boletas, lo cual fue rechazado por la entidad territorial.

Ello suscitó una polémica y este jueves 29 de diciembre en la tarde habitantes de La Boquilla bloquearon por casi dos horas la Vía del Mar, en la entrada del corregimiento. Alegan que la cancelación de la fiesta les causa afectaciones, pues son varias personas las que se benefician con la realización de esta, que tradicionalmente se ha hecho durante tres días. Lea: “Apoyamos 100% el festival ”: boquilleros bloquean la Vía del Mar