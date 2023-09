Activistas LGBTI le declaran la guerra a candidata a la alcaldía de Cartagena

La involucrada en la polémica fue la aspirante a la alcaldía Jacqueline Perea, quien considera que en este clip se tergiversaron sus palabras. No obstante, miembros de la comunidad LGBTI han reprochado su discurso y no la bajan de “homofóbica” por realizar este comentario en una ciudad que lucha por la caracterización y censo de la comunidad LGBTI, lo que ha conllevado a una ausencia de datos precisos y relevantes sobre esta población, obstaculizando la implementación de políticas públicas. Lea también: Protesta en la UdeC: estudiantes denuncian a presuntos profesores acosadores

¿Qué dice Jacqueline Perea?

El Universal contactó a la aspirante a la alcaldía para conocer su versión. Asegura que ha recibido una “persecución política” por parte de varios activistas de la comunidad LGBTI luego de la publicación en redes.

“Hay un grupo de la comunidad LGTBI que se ha sentido discriminado con unas posturas o criterios míos. Yo lo que veo más bien es un ataque político de un pequeño grupo de la población LGTBI que no representan a la mayoría. Ellos tergiversaron el contexto de mis palabras en un foro que hice en una iglesia cristiana. Ratifico y reafirmo mi postura, yo considero que se nace hombre o mujer, y que a los niños no hay que confundirlos. Es mi punto de vista y nadie puede decirme homofóbica por eso, yo no he atacado a nadie, ni he echado a nadie de algún lugar por su orientación. Yo trabajo en mi equipo con personas diversas y soy muy respetuosa”, explicó Perea. Lea también: Maura Llega y Valeria piden regresar a la cárcel de hombres: esta es la razón

También agregó: “hay dos activistas de esta comunidad que me están persiguiendo, una hace parte del equipo de Dumek y la otra hace parte del equipo de Pinedo, tienen unos intereses políticos directamente relacionados con campañas. Tengo pruebas de que fueron a mi comando a armar un show y vandalizaron algunas de mis pancartas. He estado tan ocupada que no he puesto las denuncias formales, pero esto lo haré público y también lo voy a denunciar en la Fiscalía”, concluyó.