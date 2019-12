Adaptar Boston al cambio climático, una obra que Cartagena necesita pasar del diseño a la realidad

Cristalizar el proyecto de Boston como el primer barrio de Cartagena adaptado al cambio climático será beneficioso no solo para los 9.821 habitantes de este territorio pobre de la zona oriental, sino para todos los cartageneros porque con ello se inicia el camino que ya transitan otras ciudades del mundo, que a golpes de la naturaleza han entendido la relevancia histórica de la resiliencia climática.

Es una era donde la prioridad del hombre no es defenderse de la naturaleza sino comprender sus cambios y convivir inteligente y armónicamente con ellos, escribió la arquitecta española Miriam García, ganadora de la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo en 2014, en su tesis ‘Hacia la metamorfosis sintética de las costas. Diseñando paisajes resilientes’.

Cartagena tiene el plus de ser la primera ciudad de Colombia en crear su carta de navegación para ser compatible con las intimidaciones del cambio climático. El Plan 4C es una hoja de ruta que, tras largas mesas de diálogo entre distintos sectores, clarificó las acciones que debe ejecutar la ciudad para ser competitiva y compatible en esta nueva era geológica denominada por los científicos como Antropoceno, caracterizada por disturbios ecológicos motivados por las intervenciones del hombre.

Como las demás ciudades costeras en el planeta, el pronóstico para Cartagena de Indias, en relación con los efectos del cambio climático, es negativo. Se estima que para el 2040, si no se actúa asertivamente desde ya, la Heroica habrá perdido porciones considerables de tierra a orillas de sus líneas costeras, lo que se traduce no solo en millonarias pérdidas en infraestructura y comercio, sino en un detrimento de la calidad de vida sin distingo de condiciones socioeconómicas, pero sin duda sus habitantes más pobres son los más vulnerables a esa proyección.

Colombia, por su ubicación en el Atlántico sur y el clima tropical húmedo de sus costas, se ha mantenido hasta ahora fuera del radar de los huracanes, pero no está exenta de otros impactos agresivos del cambio climático como el aumento del nivel del mar, los vendavales, las lluvias torrenciales que dejan nefastas inundaciones, y de ello buena parte de los barrios cartageneros pueden dar fe, y los exasperantes calores provocados por el aumento de la temperatura.

Seleccionar Boston como proyecto piloto de barrio adaptado al cambio climático en Cartagena de Indias no fue al azar. En 37,23 hectáreas, en las que se levanta este barrio extremadamente pobre, con casas de madera, zinc y plástico, y otras en block y eternit, sin ningún lujo, confluyen todos los factores socioambientales que le significan a la ciudad un reto mayúsculo en resiliencia climática.

La propuesta para adaptar a Boston es un diseño elegido, entre diez proponentes, en el Concurso Nacional a una Ronda de Anteproyecto Urbanístico y Arquitectónico para este fin, realizado en 2016, y que debido a la inestabilidad política que ha afectado a Cartagena en el último período administrativo, minado por el descalabro de dos alcaldes elegidos en las urnas y el nombramiento recurrente de alcaldes encargados, ha quedado en pausa, pero no en el olvido. Recientemente, los residentes de este barrio, quienes participaron activamente en la elaboración de la propuesta, precisaron estar esperanzados en que sea retomado por la nueva administración que asumirá las riendas de Cartagena en enero de 2020. Edwin Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, explica que están elaborando una acción popular para solicitar que el diseño pase a la etapa de formulación de proyectos y se comience a buscar financiadores.

Lo más complicado es que el origen y la historia de Boston se replica en cinco barrios (San Francisco, La María, La Candelaria, La Esperanza y El Líbano) y once sectores del barrio Olaya Herrera, construidos también al borde de la ciénaga de La Virgen. Uno de los objetivos del proyecto de Boston es hacerlo extensivo en un mediano y largo plazo a estos asentamientos y otros a orillas de otros caños y lagos que conforman el sistema hídrico de Cartagena.

La propuesta encuentra su inspiración en proyectos similares desarrollados en las ciudades de Nueva Orleans y Nueva York. Tras dos eventos catastróficos, en los que los huracanes Katrina y Sandy, respectivamente, devastaron estas dos urbes, dejando cientos de muertos y pérdidas multimillonarias, Estados Unidos, de la mano de Holanda, país líder en la gestión de los riesgos de litorales, emprendió una fase de reflexión que escaló en una nueva forma de concebir la gestión del riesgo de desastres: la protección frente al cambio climático no puede solo contemplar defenderse de las dinámicas marinas, sino de vincular procesos que las acepten y adapten las ciudades a ellas, con el acompañamiento activo de la ciudadanía.

En la restauración del delta del Misisipi, Nueva Orleans promovió la transformación de los espacios verdes para procesar las aguas pluviales, sembró a lo largo de los canales jardines de lluvias que se alimentan con las escorrentías de calles cercanas. Todas las acciones emprendidas para generar nuevos humedales se soportaron en procesos naturales que cambiaron la malla urbana, redujeron el riesgo de las inundaciones y propiciaron un mejor entorno para vivir.

Siete años después, tras el paso de Sandy en Nueva York, que dejó a Manhattan casi una semana sin fluido eléctrico y sin red de comunicaciones, los estadounidenses entendieron que no se trataba de un hecho aislado sino de un fenómeno recurrente que requería de que la región se preparase frente a los efectos del cambio climático, teniendo en cuenta una interconexión innegable en todos los sectores: el ecológico, el económico, el cultural y el social. En julio de 2013, EE.UU. lanzó un concurso de diseño denominado Rebuild by Desing que cambió el enfoque de este país sobre la respuesta a los desastres hidrometeorológicos. Una vez más los 150 participantes -después de tres meses de interactuar directamente con las comunidades afectadas por el ciclón- concluyeron que no basta con crear diques y otros sistemas de protección sino que hay que incorporar medidas flexibles a los cambios espontáneos de los ecosistemas.

Realizar el proyecto Boston sitúa a Cartagena a la vanguardia de esta mirada de las potencias ante los inminentes efectos del calentamiento global.

En los últimos 30 años, la ciudad ha transformado su línea de costa con infraestructuras que han crecido sin tener en cuenta la naturaleza, y hoy con el aumento del nivel del mar esas construcciones no dejan espacios a humedales que amortigüen las inundaciones, lo que eleva los riesgos debido a la densidad poblacional en esas áreas.