¿Adiós a las propuestas indecentes? inDrive prohíbe las llamadas por celular

En junio de este año, conductores de la aplicación inDrive en Cartagena comenzaron a denunciar presuntos casos de acoso por parte de usuarios. Aseguraban no encontrar qué hacer para librarse de las constantes propuestas indecentes, sobre todo en las jornadas nocturnas.

A través de capturas de pantalla evidenciaron que reciben mensajes de usuarios anónimos, donde colocan una alta tarifa con la finalidad de recibir un servicio “especial”, que no solo incluye el transporte de un lugar a otro, sino también un encuentro íntimo en el trayecto, al que ha denominaron como “la carrera feliz”. Lea también: “La carrera feliz”: polémicas ofertas sexuales a Indrivers en Cartagena

“Yo, inocente de todo, fui a buscar al muchacho a Manga, era la una de la madrugada. Estoy acostumbrado a que pase de todo cuando cojo ese horario un sábado porque la gente está borracha y saliendo de fiestas. El muchacho se sentó en la silla de adelante y me dijo que si leí bien lo que me escribió. Cuando reviso el mensaje, decía que se dejaba comer por cincuenta mil. Yo de inmediato le dije que lo sentía mucho, pero que yo no había visto eso y que me respetara”, relató el conductor John Carmona en una entrevista pasada a El Universal.