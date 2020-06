¡Adiós, Taborda! Fallece nuestro compañero de El Universal

Con frecuencia estamos acostumbrados a informar sobre la muerte de cientos de ciudadanos, pero hoy con mucho dolor nos toca comunicar sobre el fallecimiento de uno de nuestros periodistas.

Lastimosamente en la mañana de este miércoles, El Universal confirmó la muerte de Ernesto Taborda, quien durante casi 10 años estuvo vinculado a Editora del Mar. En ese tiempo se desempeñó como editor de la sección política y periodista de locales.

Según manifestaron sus familiares, Taborda tenía una neumonía pero no quiso tratarse en una clínica por miedo a contraer el coronavirus, en las últimas horas se complicó y le dio un ataque cardiaco que lo llevó a la muerte mientras permanecía en su casa.

Tabo, como le decíamos con cariño, era un hombre brillante, un gran ser humano, conocedor de la historia y amante de la música, principalmente de la salsa.

“Tuve cercanía con Tabo porque entramos al mismo tiempo al periódico y porque compartimos cubículo, también para hablar de temas relacionados con los hijos porque Ernesto de Jesús y Mariángel, mi hija, son contemporáneos, De verdad duele mucho perder a alguien cercano, sobre todo en estos tiempos que vivimos porque no se le puede dar una despedida como debe ser. Paz a su alma y mucha fortaleza a su familia. Te recordaremos Ernes”, manifestó Libia Dominguez, periodista de este diario.

A los mensajes que muestran la tristeza que sentimos los compañeros de El Universal por esta gran pérdida también se suma Yessica Rivera. “Tabo, tu amor por el periodismo siempre fue visible, estuviste dispuesto a atender toda noticia y nunca decías que no, me impresionaba tu capacidad para escribir. Pero no sólo eso, tu cariño y atención para tus compañeros también te caracterizaban. Gracias por todo, vivirás en nuestros corazones”

Colegas de otros medios también han expresado la gran conmoción por la partida de uno de los periodistas más reconocidos en el ámbito.

“A Tabordilla, como yo le decía, lo voy a recordar siempre por su amor infinito que le tenía a su hijo; por su sapiencia en temas como la salsa, del que era un especialista, pero sobre todo lo recordaré por ese don que tenía para nunca transmitir tristeza, jamás lo vi salido de casillas, siempre tenía una sonrisa para celebrar la vida, para acompañar un fin de semana con unas cervezas, y para charlar de periodismo durante las 24 horas si era posible. Paz en su tumba a mi amigo y colega por siempre”, expresó Juan Carlos Díaz.

“¡Sigo sin creerlo! Mucha tristeza, lamentablemente el fallecimiento del amigo y colega, gran profesional y excelente persona como siempre se lo hice saber, condolencias a todos sus amigos y familiares”, dijo Fabian Cardozo, director de UdeC Radio.

La noticia ha sido un fuerte golpe para el personal de esta casa editorial que durante años se ha consolidado como una gran familia. El Universal envía condolencias a los familiares de Ernesto y agradece sus aportes durante todos estos años.

Tabo este medio deseas que descanses en paz. ¡Nunca te olvidaremos!