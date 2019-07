Admiten demanda del PEMP del cordón amurallado

¿Con repercusión?

Aunque el Distrito decidió unificar este PEMP con el del Centro Histórico, y de hecho en estos momentos se está en etapa de formulación para así ser presentado un documento final al Ministerio de Cultura, surge la duda si esta solicitud de la acción de nulidad podría incidir en la estructuración del PEMP.

Respecto a esto, el secretario de Planeación, Iván Castro, manifestó que no, ya que el PEMP del cordón amurallado y el Castillo San Felipe es un acto administrativo diferente y por ende no hay, pero que a pesar de esto tendrán en cuenta los artículos a los que los abogados solicitaron la nulidad.

“En Colombia todo ciudadano tiene derecho a hacer reclamaciones y a acceder a la justicia si encuentra que hay algo con lo cual no está de acuerdo. “En este caso, dos abogados presentaron una demanda de nulidad al PEMP de las murallas que realizó el Ministerio de Cultura. Esta demanda, que apenas ha sido admitida por el Consejo de Estado, pero que no ha sido fallada, no afecta las disposiciones o el avance que se pueda tener respecto al PEMP del Centro Histórico, que está elaborando la Alcaldía en estos momentos, teniendo en cuenta que ellos están demandando un acto administrativo vigente y nosotros estamos en la etapa de formulación.

“En las mesas que hemos hecho la idea es poder recopilar la mayor cantidad de observaciones que se puedan presentar, en aras de poder representar los intereses de la mayoría de la población”, manifestó el secretario.