Admiten tutela contra la formulación del PEMP del Centro Histórico

Los ciudadanos Miltón Pereira Blanco y Andrés Betancourt González interpusieron una tutela el pasado 24 de diciembre contra la Alcaldía de Cartagena para que se suspenda la actuación administrativa de adopción del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico.

El recurso fue aceptado el viernes 27 de diciembre por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

Los accionantes consideran que en el proceso de formulación del PEMP los derechos al debido proceso, participación ciudadana y protección de bienes de interés cultural le fueron vulnerados a los cartageneros.

“Lo que pretendemos es que haya una verdadera concertación del documento y no ideas particulares que primen sobre lo que debe ser el Centro Histórico. No estamos cuestionando el trabajo de la Secretaría de Planeación pero sí creemos que no hubo una concertación adecuada, creo que lo que hicieron fue una socialización formal de un documento que ya estaba radicado y que tienen una premura por sacar adelante”, dijo Miltón Pereira.

Por su parte Andrés Betancourt sostiene que “El PEMP debe ser un documento de conocimiento público, que sea concertado con toda la ciudadanía. No debe responder a intereses particulares, sino a un interés general”.

En el documento se expone además que “A pesar de que había una obligación constitucional y un compromiso de publicar y socializar la información definitiva que se enviaría a Ministerio de Cultura para la adopción del PEMP nunca se hizo.

Para terminar de agravar la situación, mediante oficio AMC-OFI-0154766-2019 del 4 de diciembre de 2019 el Secretario de Planeación envió a Ministerio de Cultura el documento técnico del PEMP, desconociendo el principio de participación, debido proceso y acceso a la información”.