Admiten tutela que busca matrícula inmobiliaria para terrenos de Santa Ana en Barú

Un juez civil de Circuito de Cartagena admitió una tutela contra la Superintendencia de Notariado y Registro; la Oficina de Instrumentos Públicos del Círculo de Cartagena, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Distrito de Cartagena, acción que busca ordenarles, dar apertura al folio de matrícula inmobiliaria a Santa Ana-Barú, registro que se encuentra inscrito en el antiguo sistema de la oficina de Instrumentos Públicos.

La tutela fue admitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes con función de conocimiento de Cartagena.

La tutela explica que Santa Ana (Barú) tenía folio de matrícula inmobiliaria; y por decisión judicial del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena (Sala Penal) se confirmó la decisión del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de cancelar el folio de matrícula inmobiliaria que correspondía al predio conocido como la hacienda Santa Ana. Esta decisión se tomó desde el 27 de marzo de 2006 y desde la fecha la oficina de Registro no han actualizado del sistema antiguo de libros al sistema real o actual, dejando sin matrícula inmobiliaria a toda el área que conforma este corregimiento en la isla de Barú

Pérdidas millonarias

Lo anterior acarrea, de acuerdo a la acción, que los habitantes o poseedores (nativos o particulares) de Santa Ana no puedan realizar las actividades jurídicas propias de registro, por no existir un folio de matrícula inmobiliaria, agravando la situación por cuanto en la oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, no se expide el certificado especial de que trata el numeral 5 del artículo 375 del C.G.P., para iniciar los procesos de declaración de pertenencia.

Es así que quienes tengan los requisitos configurados para prescribir, no pueden hacer uso de ese derecho y acceder a la jurisdicción ordinaria, por no contar con un folio de matrícula inmobiliaria.

Otra de las consecuencias de la no apertura del folio de matrícula inmobiliaria, son las pérdidas multimillonarias en razón a que el Distrito de Cartagena está dejando de captar dineros por impuesto predial por la no formalización de la propiedad, “esto resta competitividad al corregimiento de Santa Ana , en razón a que no hay inversiones, ante la inseguridad jurídica de la propiedad de la zona y el Distrito de Cartagena no puede ser omisivo en mantener sin límites cartesianos y sin folio de matrícula terrenos que hacen parte de su área de competencia”, dice la tutela.

Ahora hay que esperar qué decide el juzgado sobre esta oportunidad que tienen los nativos y poseedores de contar con matrícula inmobiliaria, hecho que sería beneficioso para el desarrollo del poblado, uno de los más pobres del país.