Adultos mayores de Cartagena comenzarán agosto sin sus alimentos

En un boletín informativo publicado este lunes, la firma comisionista Miguel Quijano y CIA S.A., que representa a la Alcaldía de Cartagena en la Bolsa Mercantil para escoger quien suministre y distribuya los paquetes alimentarios de productos no perecederos a adultos mayores, informó que el próximo jueves 5 de agosto se comprará dicho servicio.

El tiempo sigue corriendo. Sacaron al secretario de Participación y Desarrollo Social, Armando Córdoba, duró un mes por fuera y como encargada estuvo Paola Pianeta, quien el 21 de junio aseguró que en 20 días hábiles se entregarían los paquetes alimentarios a los adultos mayores. Sin embargo, regresó Córdoba y aún no se vislumbran los alimentos. Se espera que sea a mediados o finales de agosto.

“No he recibido nada de los alimentos, solo el auxilio de la tercera edad, que son $160 mil cada dos meses. He recibido ayuda de varias amigas de la comunidad y ya, pero nada de alimentos”, contó María Concepción Martínez, de 86 años, y quien vive en la calle Adelina Covo del barrio San Francisco.

Ella tiene un hijo, pero no cuenta con las condiciones para mantenerla bien alimentada.

De otro lado está la señora Ofelia Escalante Padilla, quien vive en la entrada de la vía Perimetral, y tiene 67 años. “Desde que comenzó la pandemia no he recibido alimentos, no estamos bien económicamente y vivimos de lo que el gobierno nos pueda dar. Queremos que se pongan la mano en el corazón y que los del Distrito deben saber que somos ya unos adultos mayores, con la necesidad de alimentarnos bien”, comentó la mujer.

A pesar de que tiene dos hijos, en este momento ninguno está trabajando por lo que es más difícil para la mujer acceder a una buena alimentación.