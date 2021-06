Adultos mayores: entre la angustia y la espera

Los ojos de Pedro Salas se iluminaron cuando vio a un grupo de personas llegar al Centro de Vida del barrio San Francisco, caminó lo más rápido posible para preguntar si por fin había alimentos.

“Yo recibí mercadito hace rato, ayer vi un poco de personas aquí y dije: están dando mercaditos, pero no. Si quieren llegamos a la casa para que vea la nevera”, mencionó en medio de su desilusión.

Como Pedro, Aura Estela Alcázar Cuadro (61 años), Marta Berdugo Junco (59 años) y Rafael Ramírez (80 años), pertenecen a los programas de adultos mayores de la ciudad y desde el año pasado están en la incertidumbre con la entrega de sus paquetes alimentarios.

Ante el cierre de los Centros de Vida y los sitios donde se reunían los grupos organizados de adultos mayores por parte del Gobierno nacional, la Secretaría de Participación eligió otra modalidad que supliera el alimento que entregaban en estos sitios. Sin embargo, este año aún no ha comenzado la contratación porque no se había recaudado lo suficiente en la estampilla de años dorados.

“Esos paquetes son de gran ayuda porque la pandemia nos dio duro. Aquí en mi hogar tengo una hija que es docente, este año quedó sin trabajo, y a mi esposo, que es conductor, no se le dan las cosas como antes y eso deja un gran vacío. La economía se dispara porque el ritmo de vida nos cambió”, contó Aura Estela, quien hace parte de un grupo organizado de adultos mayores en el barrio Luis Carlos Galán.

Marta Berdugo, quien también pertenece al grupo organizado de Luis Carlos Galán y vive con su esposo, resaltó que los dos paquetes recibidos el año pasado fueron de gran apoyo.

“Lo bueno hubiese sido que a principio de año lo entregaran porque nosotros lo necesitamos mucho, sí lo necesitamos. El año pasado mi hija nos ayudaba, yo de vez en cuando salgo a trabajar para conseguir lo necesario”, mencionó.

Por su parte, Rafael Ramírez, que vive en el barrio Antonio José de Sucre, en medio de su angustia relató que hay días en los que no tiene para sus comidas completas y los paquetes alimentarios serían de gran ayuda.

“Hace ocho años que estoy en el Centro de Vida de Bellavista, uno no puede salir, hay que adaptarse a lo que pasa. Si estuviéramos bien, un grupo de nosotros fuera hasta la Alcaldía para ver en qué nos ayudaban, pero no se puede. Tengo mis hijos, uno me da hoy, el otro después, el día que no pueden y yo no tengo platica me quedo sin comer. A veces desayuno, almuerzo y no hay cena”, dijo Rafael.