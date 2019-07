Afectados por caída de árbol en Daniel Lemaitre

Tres casas resultaron seriamente averiadas con el derrumbe de un árbol de mamón, en la calle 66 del barrio Daniel Lemaitre.

Informaron los afectados que no llovía ni corría brisa fuerte. Por eso creen que todo se debió al mal estado del mamón, generado por su antigüedad. Como consecuencia del percance, dos personas resultaron heridas: un hombre de la tercera edad, quien recibió una herida en la cabeza al caerle una rama del árbol, de modo que hubo la necesidad de internarlo en un centro médico; y una mujer, quien se lesionó una pierna con uno de los troncos desplomados. La emergencia dejó grandes pérdidas materiales, ya que tres familias perdieron parte de sus hogares. El más damnificado fue Eulises Rodríguez, cuyo apartamento quedó destruido por completo. Él, su mujer e hijas no tienen en estos momentos dónde dormir. “Me partió el techo, las paredes, me dañó la cama, el televisor, una estufa, una lavadora, me dejó sin nada”, expresó el afectado.

En las otras dos viviendas las ramas también partieron techos y dañaron algunos enseres. La Secretaría de Gestión del Riesgos del Distrito informó que “ya se hizo el censo de afectados y afectaciones y esta semana se entregarán las ayudas humanitarias, consistentes en mercados, kits de aseo, frazadas, tejas. Igualmente, se remitirá la información a Corvivienda para que incluya a estas familias en planes de mejoramiento de viviendas”.