Afinia redujo en 18% los cortes de energía en sus primeros 100 días

Estos son algunos de los comentarios que hacen los usuarios en redes sociales: “A mi me viene barato en El Carmelo pero que mas esperaba si paso mas sin luz que con el servicio”, “Más caro viene el servicio de aseo que el de la luz”, “En mi barrio no se ha ido la luz, lo único que me llamó la atención fue el valor facturado por recolección de basura que se duplicó”, “Es un poco pronto para hacer calificaciones del servicio, sin embargo por dónde vivo si se ha ido la luz dos veces fue mucho y por dos horas máximo, se les ha visto haciéndole mantenimiento a los cables y postes, toca esperar que hagan mantenimiento a los barrios que faltan”, “De momento en el barrio donde vivo solo se ha ido la luz una vez este año (1ro de enero en la madrugada) de resto va muy bien gracias”, “A mi los recibos me estas viniendo económicos en estos últimos 4 meses”, “Subió demasiado el valor, aunque el servicio ha mejorado, pero no hay equilibrio entre servicio y cobro”.

Resultados

Afinia puso en marcha un plan de inversiones que destinaría $4 billones en los primeros 5 años de operación para el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y la ejecución de estrategias comerciales, entre otras acciones, con la meta de mejorar gradualmente el servicio a 1.567.000 clientes que están distribuidos en 70.900 km2.

Para esta operación, la empresa cuenta con recursos en caja del orden de los $2 billones que garantizan las operaciones y la ejecución de su plan de inversiones en el mediano plazo.