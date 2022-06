¡Agéndese! El mercado Santa Rita se viste de moda este fin de semana

Viernes 3 de junio

9 a.m.: Conversatorio “Entre hilos y agujas cosemos la palabra”. Invitadas: Mayerly Álvarez Girado, Matilde Torres y Soledad Bermúdez.

11 a.m.: Partido de golito mixto “Por la vida”.

1 p.m.: Juegos de mesa abiertos para el público.

4 p.m.: Presentación de Barrio Fino Mundial.

Sábado 4 de junio

9 a.m. a 4 p.m.: Oferta de productos y rifas de premios sorpresas.

5 p.m.: Presentación de la pickotera Mily Iriarte.

6 p.m.: Noche Bohemia.

7 p.m.: Apertura del gran desfile de moda Fashion Mother en su segunda versión.

8 p.m.: Performance.

9 p.m.: Cierre de desfile.

Domingo 5 de junio

9 a.m. a 11 a.m.: Rifas en los stands de las Mujeres Comerciantes del Mercado Santa Rita (Mucsas).

11 a.m.: Cierre del evento con la presentación de Vic Padilla.

Durante los tres días las mujeres comerciantes ofertarán sus productos y servicios y habrá juegos y recreación infantil.