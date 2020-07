Aguaceros, ¿sinónimo de peleas en Cartagena?

Lo peor de todo es que no solo se agredieron entre ellos mismos sino que afectaron las viviendas alrededor, dañando ventanas, puertas y rompiendo techos.

En Olaya

Bajo anonimato por razones de seguridad, habitantes de la calle Las Flores en el sector Ricaurte, indicaron que jóvenes de otros sectores se citan en esa calle para pelear y generar destrozos.

“Siempre que llueve es lo mismo, se ponen a pelear, ese problema tiene años. Parece que el agua los pone más locos, es algo que ha pasado de generación en generación y ahora uno ve hasta niños de 12 y 13 años en esas andanzas, hasta mujeres hay peleando. Lo peor es que uno no puede hacer ni decir nada porque se gana un lío con ellos, nos parten los techos y los vidrios. No sabemos qué más hacer, la Policía llega y los espanta pero de nada sirve porque al rato siguen peleando. Vivimos en una zozobra permanente. A veces no quisiéramos que lloviera porque sabemos que enseguida habrá pelea”, señaló una moradora de la calle afectada.

“Ayer (jueves) hubo disparos, imagínese, fácilmente pueden matar a alguna persona inocente. Es un tema muy preocupante y delicado”, añadió otro residente.