Alcalde Dau celebra suspensión del megaproyecto del canal del Dique

“Leyendo documentación hay cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, me parece que están creando unos distritos de riego para los propietarios que están por ahí y se les van a valorizar las tierras. También he leído todas las quejas sobre los cadáveres, tanto, que dicen que el cementerio más grande de Colombia puede ser el canal del Dique, además de posible corrupción en el interior, lo cual no me consta”, aclaró Dau.

A pesar de ello, el alcalde destacó la importancia ambiental, social y económica de la obra, en especial por los beneficios que traerá a la bahía de Cartagena y a las poblaciones ribereñas que se perjudican con las inundaciones.

“No se puede negar la importancia y necesidad de la canalización del canal del Dique y evitar mayor sedimentación en la bahía de Cartagena”, puntualizó.