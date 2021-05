Alcalde Dau hizo acto de presencia en plantón de bomba El Amparo

Durante la jornada de protestas que protagonizaron los estudiantes de la Universidad de Cartagena este viernes 30 de abril, en la bomba de El Amparo, el alcalde de Cartagena, William Dau hizo acto de presencia. Dau, aseguró que respalda el derecho a la protesta siempre y cuando no sea de forma violenta, sino pacífica. Este sería el motivo por el cual se dirigió al lugar, para “garantizar la seguridad y el orden”.

“Marchen. Todo el mundo tiene derecho a marchar y a protestar pero de manera pacífica, sin violencia ni vandalismo. Yo estoy con mi pueblo, lo que pase a nivel nacional me tiene sin cuidado porque yo estoy para Cartagena. Lo mío es Cartagena, corrupción y pobreza”, dijo el alcalde a una de las estudiantes que se encontraba protestando.

“El gobierno realmente ya retiró la reforma pero por orgullo no lo dice, sino que dicen que la van a sustituir. Van a cambiar todo pero a presentar algo nuevo. Y esto deben consultarlo con la ciudadanía”, agregó.

Los estudiantes también agradecieron al alcalde por “nunca haber mandado al ESMAD durante las marchas. “Antes no podíamos salir porque a la media hora teníamos al ESMAD ahí y usted nos ha garantizado el que no sea así, ¿nos da su palabra de no sacar al ESMAD?”, pregunta la estudiante, a lo que Dau responde que ha dado orden de que el ESMAD solo saldrá si hay violencia. “Si no hay violencia el ESMAD tiene que estar recogido, no pueden salir”