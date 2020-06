Alcalde Dau responde a comentarios del gobernador de Bolívar con carta

ESTA ES LA CARTA COMPLETA

Cartagena de Indias, D. T. y C. 14 de junio de 2020

Señor:

Gobernador

Vicente Blel

Dirijo estas líneas a usted, dado que conocí las declaraciones que dio refiriéndose a mi ausencia durante la reunión en la tarde del viernes, que tenía como fin hablar de la reapertura y reactivación económica. Y lo hago porque pienso que su cuestionamiento amerita una respuesta de mi parte.

1). Sea lo primero manifestarle mi extrañeza por su breve intervención para referirse a mí, sembrando dudas sobre mi voluntad de atender los problemas de la ciudad. Pero omitió usted mencionar, que durante toda la jornada de la mañana estuve en el Puesto de Mando Unificado que tenía como objetivo analizar la situación de la salud en la ciudad y en el departamento, con el valioso acompañamiento del Gobierno nacional; donde ambos, usted y yo, tuvimos la oportunidad de presentar nuestros avances, estrategias y planes de acción con respecto al COVID-19, y donde, incluso, recibimos palabras de apoyo de parte del Gobierno Nacional por los avances que ha tenido el Distrito frente al manejo de la crisis.

2). Ahora bien, en la tarde me ausenté, pero no por hacerle un desaire a la Ministra del Interior, ni a todo el valioso equipo del Gobierno Nacional que nos ha venido acompañando en el manejo de la crisis, como tampoco a los empresarios representados en los presidentes de juntas de los principales gremios de la ciudad, con quienes hemos venido realizando mesas de trabajo pensando en estrategias para la reactivación económica (invito a leer el artículo publicado por el diario El Universal, el mismo 12 de junio titulado “Propuestas de Dau a Duque para recuperar el turismo”), y mucho menos porque los temas de ciudad me parezcan algo menor.

Me ausenté, porque consideré innecesario escuchar los reclamos (que los hubo, mi intuición no falló), de congresistas que han hecho parte de casas políticas que se han lucrado con el sector salud en Cartagena y en Bolívar, y que tienen a la ciudad en las condiciones indignas en que hoy está para afrontar la pandemia. Congresistas de la clase política tradicional, que usted conoce muy bien y a la que ha pertenecido por su consecutiva elección por tres periodos como concejal de Cartagena, lo cual de alguna manera lo hace también ser corresponsable, y que callaron ante los desfalcos a la ciudad, y ahora reclaman que se subsane en seis meses el daño que ellos le causaron a la ciudad durante las dos últimas décadas.

3. ¿Dónde estaba yo en la tarde del viernes, se pregunta usted, señor Gobernador? Pues yo le respondo que estaba haciendo lo que hago las 24 horas, los siete días de la semana: trabajando por llevar soluciones a los problemas que hoy tienen a esta ciudad en los huesos. Más bien, la pregunta que usted debió hacer en ese recinto del Centro de Convenciones, no era donde estaba yo, sino: ¿Dónde estaban muchos de esos congresistas, cuando los jefes de sus casas políticas hicieron feria con los dineros de la salud y de la educación, y que hoy son responsables de la crisis que enfrentamos al no tener una red hospitalaria digna para atender la pandemia?.

¿Dónde estaban esos parlamentarios mientras Cartagena se consolidaba como la ciudad más pobre entre las principales ciudades capitales del país, con más de la mitad de su población viviendo de la informalidad? ¿Dónde estaban cuando la salud de Bolívar fue intervenida, durante el prolongado periodo atípico de 2008 a 2011, cuando Bolívar tuvo cuatro gobernadores? ¿Dónde estaban durante esos años también que estuvo intervenida la ESE y cuando comenzó el periodo 2012 – 2015, que la Supersalud levantó la intervención pero apareció una estrafalaria forma de esquilmar al departamento con el negocio de los hemofílicos?

¿Dónde estaban, pregunto yo, para permitir que nuestro principal hospital, el Hospital Universitario del Caribe, construido en los años 70, esté nuevamente intervenido?

La situación de la ESE Cartagena sigue siendo un misterio, nadie da explicación por la perdida de más de TREINTA MIL MILLONES de pesos en unas inversiones que terminaron en elefantes blancos. El primer nivel da atención en salud distrital es una vergüenza, una docena de hospitales que debieran atender a los más pobres de Cartagena, están cerrados. ¿Dónde estaban mientras todo esto sucedía?

4. Por último, y esto parecerá extraño, porque a quien suelen llamar a la mesura, la unión y la calma es a mí. Hoy quiero invitarlo a usted a que sea propositivo, pues usted pudo haber aportado en su intervención sobre el trabajo que hemos estado haciendo conjuntamente gracias a la convocatoria de 48 HORAS DE DONACIÓN POR CARTAGENA Y BOLÍVAR, DOS MANOS, UN SOLO CORAZÓN. Pero hoy, los titulares de prensa local se concentran en su reflexión, y no en la tarea conjunta en la que juntos aportamos para que el laboratorio de la Universidad de Cartagena realice más pruebas o que el Hospital Universitario reciba 29 respiradores aumentando la capacidad en UCI.

Quieren que trabajemos unidos, pero quiebran la confianza apenas uno da la espalda, echando leña al fuego y descontextualizando sobre el desarrollo de una reunión positiva como fue este PMU, donde se pudo mostrar, cómo en las dos últimas semanas la pandemia ha tenido un comportamiento con tendencia al aplanamiento. Mi ausencia de ese escenario repito, es porque no puedo aceptar que quienes destruyeron la salud y la educación tengan de repente la fórmula para repararla. Que los intereses generales prevalezcan sobre los intereses políticos.

Anticorruptivamente,

Wiliam Dau

Alcalde Distrital de Cartagena