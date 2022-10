Alcalde Dau revoca proyecto que incluía 30 años de peajes en Cartagena

En un comunicado, la administración distrital informó que Dau Chamatt utilizó las herramientas que lo facultan jurídicamente para adoptar la decisión y expidió la Resolución 5909 del 30 de septiembre de 2022, que revoca la Resolución 9217 de fecha 16 de diciembre de 2019, por medio de la cual Pedrito Pereira adjudicó el proyecto de la APP Corredor Portuario. Y en consecuencia, no firmará el contrato. Lea: Puja por corredor portuario: KMA se va contra Dau

“En diciembre de 2019, el alcalde Pedrito Pereira, faltando 15 días para se acabara su mandato e iniciara mi administración, adjudicó a la empresa KMA Construcciones el proyecto “Corredor Portuario de Cartagena”. Yo le pedí a Pedrito que no adjudicara ese contrato, y me mantengo en que no voy a permitir que castiguen a la ciudad imponiéndole peajes por 30 años más, como un negocio que solo beneficia a particulares y afecta a tantos cartageneros”, indicó Dau Chamat.

Cabe recordar que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, ha manifestado en varias ocasiones que está en desacuerdo con el proyecto.

Pedrito Pereira responde

En diálogo con El Universal, el exalcalde Pedrito Pereira, cuestionó la decisión del mandatario manifestando que revoca el proyecto “sin conocerlo y analizarlo”.

“Tendrá que responder por ello ante autoridades. ¿De donde saca que eran dos peajes más?, mentiroso. ¿Cómo le responderá a los más pobres de Cartagena cuando les quite recursos de salud, educación y vivienda, para construir y pavimentar las vías del Corredor Portuario vial?, ¿Cómo van a mantener la vía”, cuestiona.

Pereira pidió al alcalde Dau que diga la verdad frente a qué autoridad judicial o administrativa ordenó la revocatoria.

“Diga la verdad, ha podido buscar alternativas de financiación de ese proyecto, si no quieres continuar los peajes existentes. ¿Los puentes, como Las Palmas, como los van a arreglar? ¿Qué estaba incluido en el proyecto?”, agregó.