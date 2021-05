Alcalde Dau y comité de la UdeC se reúnen para garantizar marchas pacíficas

Estos son los compromisos asumidos por el alcalde William Dau Chamat:

1. Solicitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en todas las manifestaciones, con el fin de que garanticen los derechos de los y las marchantes.

2. Instar a la policía para que verifique y cumpla los protocolos de derechos humanos que deben aplicarse en las marchas y manifestaciones.

3. Abrir canales directos de comunicación entre el comité de derechos humanos de Universidad de Cartagena y la Alcaldía.

4. Desde la Alcaldía se hará el acompañamiento institucional a las denuncias por presuntas violaciones que pudieran haber cometido miembros de la policía.

5. Permitir la movilidad 24/7 de los miembros del comité de derechos humanos de la UdeC, de tal modo que puedan asistir y ayudar a las personas que lo requieran cuando se presenten situaciones en horarios del toque de queda.

El mandatario aprovechó el encuentro para reiterar su apoyo a la protesta social e invitar a los manifestantes a que denuncien a aquellas personas que buscan alterar el objeto de las marchas y promueven actos de violencia.

“Quiero aclarar que mis declaraciones ayer respecto de lo sucedido en la Torre del reloj, cuando hablaba de vandalismos no me refería a todos los manifestantes, yo sé que la gran mayoría son personas haciendo ejercicio de su justo derecho a la protesta, cuando hablo de vándalos me refería a un pequeño grupo. Solicito a los mismos manifestantes a que nos ayuden y los denuncien públicamente y que nos ayuden a controlar cuando se presentan estas situaciones para que la policía no intervenga”, explicó el alcalde.