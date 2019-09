“Alcalde debe buscar mejor asesoría”: SIAB sobre demolición

Mientras unas familias se lamentan por los resultados de los estudios, otras están expectantes porque aún no han aplicado estas evaluaciones y unas pocas se niegan a salir de sus apartamentos tras la falta de garantías del Distrito en cuanto al pago de subsidios de arrendamiento.

“Aún nos deben más de cinco meses de subsidios y hay gente que no tiene con qué pagar el arriendo. Eso nos pasó a nosotros que ya desalojamos y estamos con las manos en la cabeza. Es por eso que hay gente de edificios como Portales de Los Caracoles I y II que no quieren salir, ya que saben que no les pagarán como se debe”, precisó la fuente de Portales de Blas de Lezo I. Aseguró que aunque algunos tienen el crédito congelado con entidades bancarias mientras se resuelve la situación, hay personas que no tienen este beneficio, ya que prestaron dinero en cooperativas o en bancos que no permiten este tipo de respaldo.