Alcalde responde a observaciones de contrato para luminarias en La Bocana

La Ingeniería Eléctrica QBM, a través de su gerente William Murra, le solicitó al Distrito suspender el proceso de selección abreviada con mínima cuantía para contratar la adecuación y mejoramiento de redes eléctricas circundantes en la sede del Ecobloque, en La Bocana.

Dentro de las observaciones está que “la mayoría de los costos unitarios directos se encuentran muy inflados, lo que encarece el presupuesto de obras en más de un 40%”, y que este proceso es llevado por la Secretaría General del Distrito y no por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), ente que cobija al Ecobloque. Por otro lado, Murra señaló que fue irresponsable la elaboración del presupuesto para este objeto, ya que se estableció que el contrato costaría $800 millones de pesos, pero “que esta obra bien podría ejecutarse por $500 millones”. Respecto a esto, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, aseguró que el proceso es liderado por la Secretaría General, ya que esta dependencia maneja todo lo relacionado con servicios públicos, y como se trata de un contrato para iluminación, es competencia de esta cartera.

Respecto a las observaciones de Murra, aseguró que estas son tenidas en cuenta, al igual que otras que podrían surgir, por lo que no proseguirán con la contratación hasta aclarar las inquietudes.

“Es un proceso contractual que se lleva desde la Secretaría General al quedar unos recursos para la iluminación de la sede del Ecobloque, en La Bocana.

El proceso estuvo en prepliegos hasta el martes para recibir observaciones, una de estas está relacionada al presupuesto para este contrato, y a raíz de esto el equipo técnico y jurídico está revisando las observaciones, y hasta que no haya claridad, no se montarán los pliegos definitivos para realizar el proceso contractual. Como siempre, los procesos serán de manera abierta para que haya pluralidad de oferentes y se resolverán todas las observaciones que sean necesarias. No se publicarán pliegos definitivos hasta que estén resueltas las inquietudes”, dijo.