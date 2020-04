Alcalde William Dau ordena aplazar contratos de OPS por coronavirus

El impacto del coronavirus en Colombia ha generado la implementación de distintas medidas para reducir su propagación.

En Cartagena donde el primer caso de contagio se registró el pasado 8 de marzo, las autoridades en cabeza del alcalde William Dau enfocan sus esfuerzos en socorrer a las familias más afectadas por la crisis y aplicar medidas de control para evitar el aumento de casos.

El alcalde William Dau ha sido enfático en que todos los esfuerzos se centran en la emergencia sanitaria por el brote de esta enfermedad, razón por la que solicitó a los secretarios de Despacho, jefes de Oficinas Asesoras, Gerentes, asesores de Despacho y Alcaldes Locales aplazar las nuevas contrataciones en la modalidad de Órdenes de Prestación de Servicio (OPS).

En diálogo con El Universal, el mandatario local explicó que la decisión está dirigida a la persona que suscribió un contrato de prestación de servicios por tres meses.

“Nosotros comenzamos el primero de enero. Yo solo tenía nombrados a las personas de más alto nivel, los secretarios, los jefes de oficina y demás. Entonces autoricé a la gente para contratar a un mínimo de OPS que se necesitaban para seguir operando. Muchas de estos contratos se hicieron por tres meses. Es decir, se han vencido o están por vencerse”, dijo.

Dau aclara que “no vamos a contratar personal que no necesitamos”. “Ahora mismo estamos trabajando a menos de media marcha. Las personas que realmente se necesitan pues que me digan los nombres, que se justifiquen por qué se necesitan y se puede firmar el contrato”.

Así las cosas, la administración Dau no planea contratar nuevo personal hasta tanto no culmine la emergencia por el COVID-19. “En estos momentos todos los recursos los tenemos destinados a superar la emergencia del coronavirus. Ahí es donde está todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, todos nuestros recursos. Tenemos que atender a un millón de cartageneros, tenemos que alimentar a 500 mil cartageneros. Hay mucho que hacer. Entonces ponerme a contratar gente que no tenga trabajo que hacer es una locura”.