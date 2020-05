Alcaldía de Cartagena no permitirá llegada de vuelos comerciales

Luego de que el presidente de la República, Iván Duque, asegurara que ninguna aerolínea en Colombia está autorizada para vender tiquetes para vuelos comerciales luego del 11 de mayo, la Alcaldía de Cartagena emitió un comunicado en el que ratifica la decisión.

En medio del programa que transmite diariamente el primer mandatario de los colombianos informó que “quien determinará en qué momento se procede con el tráfico aéreo es el Gobierno Nacional. He sido claro que hasta el final de la emergencia sanitaria que es el 30 de mayo no hay vuelos internacionales en el país. Y sobre el restablecimiento de los mismos, será una decisión que se tomará con el equipo científico en el momento oportuno”, explicó Duque. Así mismo, para lo referente a los vuelos locales, el mandatario afirmó que “durante la emergencia sanitaria no se va a restablecer el transporte aéreo nacional. Vamos a trabajar con el Ministerio de Transporte para establecer los protocolos, definir las condiciones”.

Por su parte, el alcalde, William Dau Chamat, sentó su posición frente a la posible llegada de vuelos nacionales al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Aunque no pretende prohibirle a las empresas aéreas que vendan los pasajes, dejó claro que su intención es mantener la terminal aérea cerrada hasta que en la ciudad hayan pocos casos de coronavirus.

De esta manera, la alcaldía no permitirá que aviones en vuelos comerciales con pasajeros, quienes vengan con planes de turismo, aterricen en la ciudad después de la fecha anunciada por el Gobierno Nacional para que termine el periodo de aislamiento preventivo obligatorio en el país, la cual por ahora está programada para el lunes 11 de mayo.