¡Alerta! Casos de dengue aumentarán en las próximas semanas en Cartagena

Además, la autoridad en salud recalcó que “en el Distrito de Cartagena se han notificado 23 casos de muertes, de las cuales 6 se descartaron por no cumplir con criterios clínicos y de laboratorio, 10 casos fueron confirmados por el Instituto Nacional de Salud y 7 casos se encuentran en estudio. Con base a los casos confirmados se calcula la letalidad por dengue grave a nivel distrital en 7,8%. Superando muy por encima del umbral que estableció la Organización Mundial de la Salud OMS del 2%”. Lea: Mientras familia llora dos muertes por dengue, Dadis estudia los casos

Cifras sin precedentes registra el dengue en Cartagena y, en las próximas semanas, la mortal enfermedad no dará tregua. Por el contrario, tendrá “un aumento mayor”. Lea: Barrio donde fallecieron hermanos por dengue es el segundo con más casos

“Incumplir estas disposiciones acarreará reporte a los entes de control en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1949 de 2019 y normas complementarias”, sentenció el Dadis.

A la comunidad

El Dadis recordó en la circular dirigida a la comunidad en general que aún infectadas de dengue, muchas personas no tienen ningún signo o síntoma y cuando estos se presentan pueden confundirse con otras enfermedades, como la gripe, y suelen comenzar entre 4 y 10 días después de la picadura de un mosquito infectado.

“La fiebre del dengue causa una fiebre alta de 104 ºF (40 ºC) y cualquiera de los siguientes signos y síntomas: dolor de cabeza, dolores musculares, óseos o articulares, náuseas, vómitos, dolor detrás de los ojos, glándulas inflamadas y erupción”, precisó el Dadis.

Señaló que “la mayoría de las personas se recupera en aproximadamente una semana. En algunos casos, los síntomas empeoran y pueden ser mortales, lo cual se llama dengue grave”.

¿Qué hacer en caso de tener la enfermedad? No automedicarse, solo ingerir acetaminofén en dosis recomendadas por el médico, tomar suficientes líquidos (sopas, jugos no cítricos, no rojos), estar atentos a los signos de alarma, acudir al centro de salud de forma inmediata ante cualquier signo de alarma, usar toldillo en los primeros días de la enfermedad y notificar al líder comunitario o autoridad sanitaria, la presencia de otros casos en la zona.

