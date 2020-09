Alerta en Lo Amador por nuevos casos de dengue

Tres casos confirmados de dengue en los últimos días han prendido las alarmas en el barrio Lo Amador, donde sus habitantes piden la presencia de las autoridades sanitarias para que realicen una intervención urgente, sobre todo porque los días lluviosos por los que atraviesa la ciudad han aumentado las aguas represadas en las calles y la proliferación de mosquitos.

De los tres casos conocidos, dos fueron en niños y otro en una adolescente de 18 años, quienes al parecer sufrieron serias afectaciones. Incluso, uno de los menores estuvo hospitalizado durante una semana, pero ya fue dado de alta y se recupera en casa, mientras que la joven también duró un par de días en una clínica.

(Lea: ¡Pilas! Dengue sigue latente y hay más de 400 casos en Cartagena).

Jeyler Medrano, presidente de la Junta de Acción Comunal de Lo Amador, explicó que la preocupación crece en la comunidad, principalmente en la calle San Fernando y en otras de la zona alta, donde la gente recurre a recipientes para almacenar agua porque supuestamente allá el servicio llega, pero con largas y constantes interrupciones.

“El primer caso fue un niño, tuvo fiebre y no lo llevaron al hospital porque pensaron que era un resfriado, pero pasaron los días y siguió igual. Después que le hicieron los exámenes le salió que tenía dengue clásico, que no es tan agresivo. Esto es muy preocupante porque en nuestro barrio ya no solo hay miedo al COVID-19, sino al dengue”, manifestó el dignatario.

Desde la JAC enviaron recientemente un derecho de petición al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) para que realice una fumigación, pero aún no se cumple el plazo de respuesta, por lo que los líderes hacen este llamado público a la entidad.

Sobre esta petición, el doctor Jorge Morelos, director del programa de Salud Pública del Dadis, respondió que este jueves 24 de septiembre se realizará una visita a Lo Amador para tratar de darle solución al problema con los criaderos de mosquitos.