Alertan sobre presunto cobro por cita para trámite en el DATT

“Hasta las últimas consecuencias” llegará Kathia Fernanda Valest Martínez para atacar la presunta corrupción de la que habría sido víctima en su más reciente intento por hacer un trámite en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT.

Esto fue lo que contó la abogada cartagenera de 22 años a El Universal.

“Desde febrero estoy intentado hacer un trámite de traspaso de vehículo a persona indeterminada, que tiene un costo de $114.000. Me he dirigido en múltiples oportunidades al Tránsito, tanto a Manga como a Ronda Real. El sábado pasado en horas de la mañana, en vista de que la página siempre está caída, no hay teléfono que contesten y tampoco me responden correos electrónicos, me acerqué a Ronda Real. Allí el vigilante me dice: no señorita, hoy no la podemos atender, pero acérquese el lunes en horas de la mañana y le asignamos una cita para ejecutar el trámite, pero ya sería en agosto porque este mes no hay”.

Señaló que en la mañana del lunes regresó a Ronda Real. “Estaba otro vigilante. Le expliqué la situación y me dijo “qué pena, pero no te podemos atender hoy, te atendemos el próximo sábado porque no hay cita, no hay agenda, pero si tienes de $50.000 a $70.000 te agendamos”. Le dije, ¿cómo así? No puedo pagarte por un turno, eso no está bien, ya he venido en múltiples ocasiones y solo pierdo tiempo y dinero en transportes. Me responde “si tienes el dinero entras, pero aquí nadie entra sin cita, sino por favor retírese”, con alevosía”.

Valest Martínez advirtió que la persona que le hizo el presunto cobro “funge como vigilante. No es el vigilante del edificio, es el vigilante del DATT, porque estaba dentro y tenía el control del acceso a las oficinas. Esta persona no tiene su plegable en el pecho, como normalmente debería tenerlo un vigilante de una entidad y más si es pública. No le veo nombre, entonces ya ahí hay una irregularidad, porque ante este tipo de situaciones ¿cómo haces para identificar a las personas?”.