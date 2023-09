Ambulancia de San Joaquín está “abandonada” en Cartagena

“Desde ese entonces hasta la fecha ha sido una verdadera lucha con la ESE Hospital Local de Mahates para que garantice la permanencia del vehículo en la población. Esta comunidad no tiene una vía digna y es algo caótico transitar en invierno por nuestras calles”, dijo Cock.

Desesperados. Así se sienten los pobladores del corregimiento San Joaquín, perteneciente a Mahates (Bolívar), pues según, Adan Cock, líder de la zona, esa comunidad fue la primera en reportar el primer caso de Chicunguya en Bolívar, y que a raíz de eso, el Ministerio de Salud donó una ambulancia membretada que hoy no está en su población. Lea: En San Joaquín en Mahates tendrán un nuevo centro de salud

Contó que en enero de este año se llevaron la ambulancia sin, supuestamente, explicarle los motivos a dicha población. “El vehículo está abandonado en un garaje en Las Palmeras (Cartagena) y está deteriorado. Yo mismo he presentado quejas y denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría”, agregó.

San Joaquín está conformado por 250 casas que albergan más de 1.800 personas. “La situación no solo afecta a nuestra comunidad. Hay dos corregimientos alrededor de este que se benefician de manera solidaria de ese vehículo. Estos son Arroyohondo con una población aproximada de tres mil personas”, indicó el líder corregimental.

“El centro de salud lo entregaron nuevo y no cuenta con la más mínima dotación. Hace unos 15 día un campesino sufrió un accidente y no había hilo para sutura El médico que va cada 8 días le dijo al señor que le daba pena, pero que en el centro de salud no había dotación para prestarle los primeros auxilios”, enfatizó.

La comunidad espera que los entes encargados le brinden la debida respuesta frente a dicha problemática. El Universal está atento a la contraparte de esta denuncia.