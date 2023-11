Amor por el trabajo: cartagenero se subió a carro de juguete con cliente autista

“Quiero expresar mi agradecimiento al joven Luis David Ortiz, quién trabaja en el centro comercial La Castellana en el área de los juegos de niños. Gracias por tener pasión y amor por lo que haces”, fueron las palabras de agradecimiento de un padre de familia, luego del simpático gesto que joven trabajador del lugar tuvo con su hijo de ocho años. Luis Correa había llevado a su hijo a jugar el pasado viernes 10 de noviembre, ya estaba precavido, porque teniendo en cuenta que según el diagnóstico médico del menor, algunas habilidades motoras finas y gruesas le cuestan. Esto lo descubrió cuando el niño tenía 6 años. No obstante, no ha sido un tema complicado para la familia, ya que Correa está especializado en método Aba, un enfoque terapéutico basado en la ciencia que se utiliza para trabajar con personas con trastorno del espectro autista (TEA). Lea también: ¡Pilas! Estas son las vacantes que tiene disponible el Sena en Cartagena “Yo hace un mes fui a ese mismo lugar, y llevé al niño a jugar. Él tiene problemas con el equilibrio; por su diagnóstico no puede escribir por mucho tiempo, mantener la coordinación y ese tipo de cosas. Así que la vez pasada que fuimos a La Castellana un muchacho nos atendió, vio que él no podía y tuvimos que bajarlo del carro porque los demás niños lo podían atropellar. Me sentí muy frustrado, fue un momento bastante incómodo y luego de eso preferimos no volver a llevarlo a esa zona de juegos”, contó el padre de familia a El Universal.

Pero aquel sábado que la familia volvió a visitar el lugar y coincidencialmente pasaron por aquella zona de juegos, para su sorpresa, estaba atendiendo una persona diferente, era otro joven, lucía como un trabajador pero en realidad “era un ángel”, así lo describe Correa. “Yo me acerqué por aparte al muchacho y le expliqué sin pena que mi hijo era autista, que se le dificultaba subirse al vehículo y mantener el equilibrio y la coordinación. El muchacho no dudó en subirse al carro con mi hijo, no le importó dejar el puesto tirado por unos minutos y le explicó cómo debía usar los frenos y los direccionales. Fue tan gratificante ver que luego de la explicación mi hijo pudo manejar él solo el carro, y sin necesidad de un acompañante. Lo que necesitaba era direccionamiento, pedagogía y comprensión. Ese día salí de ahí como el padre más orgulloso y agradecido con el joven Luis David, porque eso que hizo se llama inclusión”. A continuación, el video:

El video compartido en Facebook recopila miles de likes y cientos de compartidas. Los comentarios no se hicieron esperar: “En Cartagena hay profesionales de cartón y no tienen empatía, y menos amor y comprensión con esta hermosas población. Me da alegría ver a su hijo disfrutar al máximo de estos juegos”, “son los ángeles que Dios les manda para que los cuiden y los protejan. Bendiciones para Luis”, “los buenos somos más, y es gratificante para nosotros como padres y para estos niños encontrar personas con un gran corazón y empatía, que les brindan felicidad y un rato inolvidable a nuestros hijos”, fueron tan solo algunas de las reacciones a la publicación. Entre los comentarios destacó el de una cartagenera, quien contó que no tuvo la mejor experiencia en otra zona de juegos de la ciudad. “Muy comprensivo ese joven trabajador. Yo tuve un experiencia en Mall Plaza, allí me negaron el ingreso a mi bebé de 3 años con autismo, por qué el no tolera ingresar solo a ningún lugar sin que alguien lo acompañe. Sentí un dolor en el pecho y pedí hablar con la administradora, y me lo negaron. Me parece que deben ser más comprensivo con la mamitas que tenemos niño autistas, ellos también merecen ser entendidos”, relató la mujer a través de su cuenta.

Las familias de niños con autismo desempeñan un papel crucial en su desarrollo. En Colombia, al igual que en otros lugares, se fomenta el apoyo y la capacitación para los padres y cuidadores, lo que les permite comprender mejor las necesidades de sus hijos y brindarles el apoyo necesario. Lea también: ¡Agéndate! Umata realizará jornada de esterilización gratuita “Yo le recomiendo a los padres de familia que nosotros siempre debemos tener un corazón susceptible y quitarnos la vergüenza, porque eso desde el interior no permite que el niño se desarrolle en diferentes ambientes. Hay padres que se cohiben por el qué dirán y no informan la situación del niño en los ambientes a donde los llevan. Mi hijo sabe que tiene autismo, lo conversamos con él desde los seis años. Yo le expliqué qué era el autismo y de hecho él lo identifica en otros niños, es conocedor de cuáles son sus habilidades y debilidades. El autismo no tiene por qué dar miedo, cualquiera puede tener algo de autismo incluso sin saberlo”, contó Correa a El Universal. Y concluyó: “Aquí en Cartagena, independientemente de cualquier profesión, uno debe amar lo que hace, y eso se ve reflejado en la atención. Cuando tu le ayudas a una persona con una condición no solo transformas a esa persona, sino también a una sociedad”.

