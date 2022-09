Angustiante relato en Olaya Herrera: “Llevamos 5 días sin luz”

“Se pasó el sábado, el domingo no vinieron a arreglar, llegó el lunes y tampoco, se pasó el martes en las mismas, y ya hoy miércoles son cinco días sin luz, no sabemos qué pasa, hemos llamado, hemos hecho reportes, les decimos que aquí sí estamos legales pero aún no nos han solucionado nada. La empresa Afinia dice que este es un sector subnormal y por eso no han podido arreglar, pero es mentira porque aquí antes de la pandemia metieron circuitos nuevos y legalizaron todo el sector, lo que pasa es que aquí no han mandado las facturas. Ahora tenemos este daño en esos circuitos que necesita ser arreglado por una cuadrilla especial y esa es la que todavía no ha venido”, aseguró Katilus Montero, una de las habitantes.

Para ayudar a solventar la emergencia, otros vecinos han pasado corriente a los afectados a través de extensiones eléctricas para que en las noches prendan ventiladores y puedan dormir con tranquilidad.

El líder comunal Eulises Guevara lamentó la situación y pidió una solución urgente a Afinia, pues en la zona hay varios menores de edad y adultos mayores.

“Han venido las cuadrillas y así mismo se han ido, no han resuelto nada, ya son cinco largos días en los que estas familias han perdido alimentos y pasado muchas afugias”, señaló el líder.

Este medio se comunicó con directivas de Afinia para conocer su posición acerca de la afectación en Olaya Herrera, y como respuesta dijeron que estas personas no son usuarios de Afinia, es decir, no existen en el sistema, nunca han recibido facturas y por ende nunca han pagado por el servicio de energía eléctrica.

“Se les explicó que deben acercarse a las oficinas para que sean contratados y de esta manera cuenten con un servicio legal. Vamos a enviar a un técnico de cobro para que se puedan establecer acuerdos y proceder con la instalación”, señaló una vocera.