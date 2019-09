Animales, expuestos a agresiones, abandono y zoofilia

“Dentro de estos comportamientos también tenemos el maltrato hacia los equinos, la explotación superior a los que los han sometido; el abandono de los animales en las islas y la zoofilia es bastante alta no solo aquí, sino también en la Región Caribe”, agregó. La fase de implementación académica está próxima a terminar en octubre y busca generar un documento que consigne el plan de acción y el plan financiero para ejecutar la política pública.

De acuerdo con el cronograma, la política pública de protección y bienestar animal será presentada en noviembre ante la ciudadanía.

Frente a la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar en su fallo de segunda instancia que ordena al Distrito atender la sobrepoblación de perros y gatos en condición de calle y construir un Centro de Bienestar Animal o un coso distrital en la ciudad, Andrea Delgado Córdoba, asesora jurídica de la Umata, señaló que están trabajando en una defensa judicial. “La postura del abogado Juan Carlos Cárcamo (accionante) tiene una desactualización en la información respecto a los animales. Yo no puedo hablar de proteger a los animales y de proteger la salud pública, son dos condiciones jurídicas totalmente contrarias. La salud pública es un limite a la protección de los animales”, dijo.

Y agregó que “hay que pensar en la carga presupuestal para el Distrito que generan estas acciones dictadas por la sentencia. Este tipo de decisiones lo que hacen es afianzar esa teoría vieja de que lo que no me gusta hay que apartarlo... y no, hay que aprender a convivir con todas las especies”.