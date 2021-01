¿Antena 5G en Lo Amador? Vecinos dicen que no avisaron de su instalación

Desde el mes de octubre de 2020 los residentes del barrio Lo Amador están preocupados por su salud. Con la instalación de una antena, que aseguran es 5G en el techo de una de las casas, dicen que se vulnera su derecho a la salud por la radiación que esta emite y que puede ser perjudicial para todos los residentes de la zona.

En noviembre del año pasado, también hubo polémica por una antena 5G ubicada en la Av. Santander que al final fue retirada pese a cumplir con todos los permisos.



Problemáticas

“Desde mediados de septiembre o comienzos de octubre instalaron esa antena. Representa una afectación al medio ambiente y también a las personas que viven cerca. Por aquí hay personas que han tenido cáncer y que esa radiación les afecta. También hay cinco colegios de madres comunitarias donde están niños de 1 a 5 años y un colegio de primaria”, explicó Aída Flórez, una de las vecinas del barrio que se ha apersonado de la situación.

La preocupación de las personas es la radiación que emite la antena, que quizá no genere daños en este momento pero sí a futuro. Según Flórez, a los residentes nunca se les avisó que pondrían esa antena y el vecino que es dueño del predio en el que se encuentra tampoco les dijo nada y cuando se convocó una reunión para hablar sobre esta situación, este no asistió.

La comunidad ha impuesto una querella al respecto pero a la fecha no ha podido responderse debido a que está en una lista de espera. De acuerdo con Flórez, la querella se interpuso a la Inspección de la Comuna 2 en Canapote y les informaron que será respondida a mediados de febrero.

Antena arrendada

El Universal se comunicó con Jorge Villalobos, propietario de la casa donde se encuentra instalada la antena, quien explicó que la antena no es 5G, sino 4G y que él mismo sería el más afectado en su salud si la antena emitiera la radiación que las personas suponen que emite.

“Yo simplemente hice un contrato de arrendamiento con una empresa de telecomunicaciones. Ellos hicieron el trámite con la Alcaldía, secretaría de Infraestructura, planeación y de ahí en adelante me dijeron que cualquier autoridad competente hiciera algún reclamo lo hiciera ante la Alcaldía”, manifestó Villalobos, quien explicó que incluso hubo un momento en que la oficina de Espacio Público y también la secretaría de Infraestructura le exigió una documentación a la empresa de telecomunicaciones, y que se presentaron esos permisos en los tiempos correspondientes.

“Esto no es una cuestión arbitraria que hice de un día para otro, esto es un proyecto migratorio con 20 años de funcionamiento. Ese proceso inició el mayo, esperaban las resoluciones del ministerio de comunicaciones y luego se instaló a finales de septiembre. Esa antena no es 4G, sino 5G porque aquí en Colombia esa tecnología no está funcionando todavía”, dijo Villalobos.

“Esa antena tiene un nuevo diseño pero es la misma que estaba en el edificio Ayala desde hace 15 años, es decir, a dos calles de aquí. Es una antena 4G. Allá en el edificio funcionaron como cuatro antenas, que están ubicadas en el barrio por cuestiones de conectividad. A futuro los conejillos de indias seríamos nosotros que vivimos en el piso de abajo, si la antena fuera así de dañina”, aclaró Jorge Villalobos.