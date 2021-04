Antiguos transportadores del PAE piden vinculación

Ayer decidieron pronunciarse y pidieron a la empresa ganadora de la licitación que los tenga en cuenta. Nicolás Rodríguez, uno de ellos, llevaba 15 años en esa actividad surtiendo diariamente a las instituciones educativas oficiales de Cartagena. “Nosotros teníamos muchos años en ese programa, pero el contrato en este 2021 se lo ganaron unos ‘cachacos’ y nos dejaron por fuera. Ellos trajeron sus vehículos más pequeños y tienen menos personal, no sabemos cómo estarán haciendo para cumplir con la entrega. Llevo un par de meses a la deriva, esperando que salga algún viaje para cualquier cosa. Éramos 17 carros, todo estamos sin trabajo. Incluso el año pasado me contagié de COVID mientras repartía en los colegios porque aún en la pandemia seguíamos trabajando, pero este años nos dejaron por fuera”, aseguró Rodríguez.

Sin embargo, dos semanas después se inició en firme la operación y estos tradicionales empleados no hicieron parte de la misma. A la fecha, son alrededor de 17 conductores de camiones los que se encuentran sin trabajo fijo, dedicados a otras labores como las mudanzas para ganarse el sustento de sus familias.

Se pronuncia el operador

Sobre la queja, Fernando Matallana, de la Unión Temporal ‘Por los Niños de La Heroica’, respondió que en un principio se realizaron encuentros con este gremio pero no se lograron acuerdos porque el costo de su trabajo era muy elevado. Por esa razón trajeron sus propios vehículos y vincularon a otro personal que sí es de Cartagena.

“No aceptaron la propuesta y no estábamos obligados a trabajar con ellos. Hasta ahora la operación del PAE ha sido muy buena, nosotros les pagamos los salarios a los nuevos conductores y pagamos el mantenimiento de los vehículos y el combustible. A pesar que no somos de esta ciudad nos ha gustado bastante trabajar aquí, estamos manejando los valores razonables y productos de calidad. No hemos tenido ningún inconveniente”, manifestó el funcionario.

Son ocho camiones y ocho conductores los que, desde febrero, se encargan de llevar el PAE a los colegios públicos de Cartagena.