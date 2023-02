Apareció camioneta que el DATT se había llevado en una grúa ¿dónde estaba?

El pasado 14 de febrero Ramón Saravia llegó al edificio Balmoral, ubicado en el barrio Castillogrande, donde reside desde hace 18 años. Tras haber chocado el vehículo de un vecino, según su versión, horas después una grúa del DATT llegó al parqueadero de su edificio y se llevó su camioneta porque, supuestamente, estaba abandonada.

Ramón ya instauró un derecho de petición para obtener respuesta, no solo porque se llevaron su vehículo “abandonado” en presencia de su esposa, sino porque días después nadie le daba respuesta sobre el paradero del mismo. “Hace una semana me presenté ante el DATT y me dicen que no saben del carro, que no hay comparendo. Tuve que presentar un derecho de petición para que me digan dónde está mi carro “, indicó Saravia en una reciente entrevista para El Universal. Lea también: ¿Quién responde? Grúa del DATT se llevó un carro en Castillogrande y no aparece

La camioneta apareció

El pasado miércoles 22 de febrero, Ramón recibió información del vehículo, le dijeron que se encontraba en un parqueadero frente al colegio INEM. Aprovechó para acercarse hasta las oficinas del DATT en Manga el día jueves, pero ahí le indicaron que esa información la podía recibir en la oficina del DATT en El Espinal, frente al centro comercial Mall Plaza.

Una vez Ramón entregó los documentos correspondientes, lo remitieron hacia el agente encargado, Edilberto Venecia, quien escuchó su versión de los hechos. “Me dijo que él no tenía competencia en ese momento para imponerme el comparendo, porque eso debía ser responsabilidad del agente que había estado ahí en el operativo, él llamó al agente y este se negaba a dar la información como era, luego le dijo que me esperaba en Manga, fui a la oficina en Manga y cuando llegué me dijeron que había salido”, contó Saravia a El Universal.