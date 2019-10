Aprueban vigencias futuras para la protección costera

Un nuevo capítulo se abre en la historia de la protección costera y esta vez por cuenta de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, órgano que aprobó un cupo de vigencias futuras para este macroproyecto.

A través de una misiva, el director general de Presupuesto, Fernando Jiménez Rodríguez, le informó al director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), Eduardo González Angulo, que le daban vía libre a $50 mil millones para el 2020 que hacen parte de los recursos aportados por la Nación. Con esto se podrá avanzar en las contrataciones.

“En atención al radicado No. 1-2019-080792 del 30 de agosto de 2019, me permito informarle que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 111 de 1996, artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), esta dirección aprueba cupo de vigencia futura ordinaria para ese órgano de acuerdo con el siguiente detalles: sección 0211-00, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; programa 0207, prevención y mitigación del riesgo de desastres desde sector presidencia; proyecto, fortalecimiento de la reducción del riesgo por fenómeno de erosión costera en la ciudad de Cartagena (...) Vigencia, 2020; recursos, aportes de la Nación; valor en pesos, $50.000’000.000”, dice la carta.

Presupuesto Público también le informó a la Ungrd, ente encargado de la ejecución de la protección costera, que este cupo se autoriza con el fin de apoyarlos a cofinanciar las obras. Es de resaltar que el aporte del Distrito es de $60 mil millones y el de la Nación de $100 mil millones, recursos gestionados desde el gobierno de Juan Manuel Santos.