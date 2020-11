Aquí puede recibir las ayudas humanitarias que entrega OAGRD en Cartagena

7:00 AM a 10:00 AM: Cédulas terminadas en 7

7:00 AM a 10:00 AM: Cédulas terminadas en 4

7:00 AM a 10:00 AM: Cédulas terminadas en 1

La OAGRD recomendó, especialmente no acercarse al lugar si no se tiene la certeza de estar debidamente registrados en el RUD. “Esta será la primera entrega, a las familias que ya están ingresadas en el registro, sin embargo las caracterizaciones y visitas a los lugares afectados continúan, por lo que no se desesperen si fueron caracterizados y no están en este listado inicial”, precisó Abello.

Otras ayudas

Desde septiembre se están entregando bonos de mercado con el Grupo Éxito. Hasta el momento ya fueron 30.167 los beneficiados y todavía quedan más de 13 mil mercados por reclamar.

Revise aquí si es beneficiario de bonos que sigue entregando la Alcaldía