Área Metropolitana de Cartagena genera interrogantes a alcaldes municipales

Que el Área Metropolitana entre Cartagena no puede crearse a la carrera ni con interrogantes de por medio fue lo que manifestaron los asistentes a la mesa técnica, que tuvo lugar en la sala de juntas de la Cámara de Comercio, en la tarde de este lunes.

La reunión fue presidida por Oñate Acosta, procuradora delegada, quien vino desde Bogotá acompañada por otros funcionarios de la entidad. También participaron Franklin Amador, secretario de Planeación del Distrito, Mery Luz Londoño; secretaria de Planeación del Departamento, Martha Turizo; secretaria de Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial de la Gobernación, Yamil Coneo Tafur; secretario de Planeación de Clemencia, entre otros funcionarios y asesores de los municipios.

Al instalar la mesa técnica, la funcionaria aclaró que la labor de la Procuraduría es la de hacer seguimiento al proceso de creación del Área Metropolitana y trazar una hoja de ruta para que se cumplan los tiempos estipulados en el marco legal.

Alcaldes no tienen claridad

El primero en intervenir fue el alcalde de Santa Rosa de Lima, Mario Rodríguez, quien recalcó que todo iba bien hasta que el alcalde Dau divulgó que un tercero ejercía presión en los alcaldes para evitar que se creara el ente. Lea: Alfonso Hilsaca se defiende de nueva acusación del alcalde William Dau

“Tengo que decir que las ultimas dos reuniones no dejaron nada claro. Los asesores del alcalde Dau no socializaron el borrador de los estatutos del Área Metropolitana con nosotros. Y es por eso que hay varios interrogantes sin resolver, pues yo me pregunto: ¿Cómo vamos a sostener una nómina del Área Metropolitana si el presupuesto de nuestros municipios es exiguo? Me hubiera gustado que el alcalde de Cartagena estuviera hoy aquí, pues nos faltó el respeto y ni siquiera disculpas pidió. Hoy las condiciones no están claras. Este proceso necesita unión y hermandad, y es claro que con Dau no existe”, dijo Rodríguez.