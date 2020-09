Arroyo Grande quiere agua

“El agua solo llegó hasta Barcelona de Indias, para acá no miraron cuando metieron las redes, siempre ha faltado voluntad política para atendernos. Nos sentimos en abandono, desprotegidos, sin dolientes. Hoy estamos casi en una calamidad porque ya ni siquiera son tan constantes los carrotanques, por ejemplo esta semana no han venido. Estamos sometidos a que los traigan cada ocho días por sectores. Aquí la problemática es grave”, expresó la mujer.

En el corregimiento de Arroyo Grande existe una especie de acueducto pero el agua que produce no es apta para el consumo humano. Los cerca de 8 mil habitantes deben abastecerse con los carrotanques que llegan un par de veces a la semana enviados por la empresa Aguas de Cartagena. De esa forma han logrado superar la ausencia de este servicio vital que debería ser fijo, pero que para ellos es una quimera.

Otros problemas

Magalis aprovechó para sacar a flote otras falencias que tiene el corregimiento, principalmente el atraso por culpa del peaje de Marahuaco, que según ella ha incrementado la pobreza en la zona porque se perdió el turismo y la comunidad debe gastar más dinero en transporte que en alimentación.

“Hay gente que necesita hacerse exámenes de laboratorio, ir a citas médicas, comprar alimentos, pero no sale por no tener plata para los pasajes. El transporte aquí es extremadamente caro, estos pueblos están en el atraso por culpa de ese peaje. La Alcaldía no nos trae programas sociales porque ese peaje les genera gastos elevados”, enfatizó Coronado

También recordó que solo hasta diciembre del 2019 les fue entregada la UPA que durante más de cinco años estuvo en proceso de reconstrucción.