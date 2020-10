Olvidados y dejados a su suerte. Así afirman sentirse los residentes del Barrio Chino, debido a que pese a su privilegiada ubicación, las diversas administraciones distritales jamás han hecho una inversión significativa en esa zona.

Allí no hay parques, no hay canchas deportivas, no hay biblioteca, no hay salón comunal, no hay casa de la cultura, no existe un puesto de salud o una Inspección de Policía, entre otras instituciones esenciales para el desarrollo de las comunidades.

Por el contrario, sus humildes habitantes cada vez se sienten más atrapados en un entorno que progresa y crece, pues están rodeados de centros comerciales, conglomerados empresariales y conjuntos residenciales de alto nivel.

Sin embargo, su dirigencia social no pierde la fe. Hace poco, desde la Junta de Acción Comunal iniciaron una campaña para la construcción de una casa cultural. Ellos son conscientes de que no será una empresa fácil, principalmente porque se requiere de una millonaria inversión para lograrla, por eso están buscando ayuda en manos amigas, en la empresa privada y en la Alcaldía de Cartagena.