$!Marcha de mototaxistas transcurrió sin alteraciones de orden público

José Julio Ahumedo, representante legal de Fedumcol, sostuvo que no están de acuerdo con la restricción de circulación con parrillero por la avenida Pedro de Heredia y la continuación del día sin moto.

-11:50 a.m.: Los manifestantes llegan a la Plaza de La Aduana, donde proclaman “no más decreto”.

- 11: 40 a.m.: Transcaribe sigue operando, pero hay algunos vehículos represados en la India Catalina debido al paso de la protesta.

- 11:25 a.m.: Los mototaxistas decidieron dejar sus vehículos parqueados en el sector de Chambacú y seguir la manifestación a pie.

- 11:30 a.m.: La marcha ingresa al Centro, continúa su paso por la avenida Luis Carlos López y luego por la Daniel Lemaitre rumbo a la Torre del Reloj.

- 11:15 a.m.: Las autoridades instalaron vallas metálicas en la avenida Pedro de Heredia en el sector de Chambacú, restringiendo a los mototaxistas el paso hacia el Centro Histórico.

- 11: 05 a.m.: La manifestación avanza en calma por el Castillo San Felipe de Barajas.

- 10: 55 a.m.: La marcha ya se encuentra en el Pie de La Popa. Cerca de 2 mil mototaxistas participan en la jornada.

- 10:45 a.m.: La Policía acompaña la manifestación evitando alteraciones de orden público y la invasión del carril exclusivo de Transcaribe.

-10:35 a.m.: Desde las 5 de la mañana se encuentra activo el PMU (Puesto de Mando Unificado) bajo el seguimiento de la Policía Metropolitana de Cartagena, el alcalde William Dau y parte de su gabinete.

- 10:25 a.m.: Los mototaxistas llegan al mercado de Bazurto. Avanzan por el carril mixto de la avenida Pedro de Heredia.

-10:15 a.m.: La marcha regresa a la Pedro de Heredia. Ya se encuentra a la altura del barrio Alcibia.

- 10:00 a.m.: La protesta avanza por el Camino del Medio.

- 10:10 a.m.: Aunque los organizadores de la protesta habían manifestado que esta se realizaría a pie, la mayoría de los manifestantes se movilizan en sus motocicletas.

- 9:45 a.m.: Los vigilantes de la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo (Unitecnar) al ver la marcha cerraron las puertas de ingreso a la universidad, sin embargo los manifestantes reiteraron que no son delincuentes y no hay nada que temer.

- 9:30 a.m.: “Queremos trabajar” y “no somos delincuentes”, son las arengas que a esta hora proclaman los mototaxistas durante la marcha.