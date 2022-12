Así puedes cobrarle a un amigo que te debe plata y te está dando vueltas

Hay diferentes formas de actuar ante la impotencia de un amigo que no quiere pagarte. Algunos se callan por vergüenza, otros son insistentes y hay otro grupo que se queja con terceros para aliviar ese trago amargo, desconociendo que quejarse no sirve de nada, ya que probablemente no seas el único al que le deben, así que cobrar ese dinero es la única opción. Hoy te ilustraremos.

Han pasado dos meses y cada quincena tienes que escribirle para recordarle que te debe, y lo peor es que no solo no te paga, sino que no te estipula fechas, hace como si no se acordara... y sube fotos en Instagram todo el tiempo. Se la pasa en bares del Centro Histórico, en Cholón, comprando cajas de cerveza por cantidad; dándote la impresión de que tiene incluso más plata que tú.

El problema no es ella, sino tú, porque ahora te da pena cobrarle para no perder la amistad; sin embargo, necesitas el dinero y te sientes entre la espada y la pared. Saca lápiz y papel, y anota las siguientes recomendaciones.

¡Deja la pena!

Pasarte de buena gente no es sano y es porque precisamente estás llegando a un punto de sacrificio en el que la persona más perjudicada acabarías siendo tú. Debes dejar de lado la timidez y con la misma facilidad con la que abriste Nequi para transferirle la plata que le prestaste, es la misma con la que debes decirle sin rodeos. “Necesito que por favor me pagues lo que me debes”.

Y hay que aclarar en cómo le pedirás que te pague, no tienes que rogarle o pedirlo como un favor, porque tú ya le hiciste uno y ahora le toca cumplir con su parte del trato.