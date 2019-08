Así se movía un millonario negocio de chance ilegal desde Bolívar

Desde hace más de un año miembros de la Sijín de la Policía Metropolitana y del CTI de la Fiscalía General de la Nación indagaban sobre el modus operandi y las personas comprometidas en un negocio de chance ilegal que se esparcía por ciudades y municipios estratégicos de Colombia. Tolima, Caldas, Risaralda, Cundinamarca, Norte de Santander, Atlántico, Cesar y Bolívar eran algunos de los departamentos en los que estaba enquistada esta red, que poco a poco fue permeada por investigadores de la Sijín y cuyo modus operandi quedó al descubierto por medio de los seguimientos y las interceptaciones que se le hicieron a presuntos miembros de esta organización. Así lo explicó Johnny Ángel Mena Herrera, asesor jurídico de varias empresas dedicadas a la explotación del monopolio rentístico (entre esas Supergiros en Bolívar, Sincelejo, Atlántico, Cesar, La Guajira; Rey de Servicios de Occidente SA, Rey de Servicios de la Orinoquia y el Caribe), quien colabora en las denuncias contra esta y otras redes dedicadas a la venta de chance ilegal en el país. “Mi campo es hacer denuncias de juego ilegal y constituir a las empresas como víctimas en procesos penales para coadyuvar a la Fiscalía en estos procesos”, explicó. Este señaló que la organización que delinquía a nivel nacional era dirigida, presuntamente, por una pareja de esposos, desde Ocaña. Sin embargo, el epicentro de todo el entramado se manejaba desde Bolívar, especialmente desde Cartagena, donde estaban la mayoría de los miembros de la red de chance ilegal. “En año y medio esta empresa vendió 500 mil millones. La suma de venta diaria era de 400 millones por cada mes. Un negocio multimillonario y nacional, que tenía a Bolívar como epicentro. Operaba en 15 barrios de Cartagena. Los dueños del negocio aquí en Cartagena llevan 15 años en la ilegalidad, toda la vida han jugado el chance ilegal, el llamado blanquito. Hay mucho material probatorio. Interceptaciones, infiltrados, fotos, giros que mandaban a sus trabajadores en la ilegalidad, propiedades”, explicó Mena Herrera. Tras la investigación, la semana pasada miembros de la Sijín y del CTI armaron un operativo en distintas zonas del país, como Caldas, Bolívar y Tolima, en los que capturaron a 18 presuntos miembros de la organización. Estos fueron traídos el viernes a Cartagena y presentados en audiencia pública ante un juez con funciones de Control de Garantías. Hasta ayer seguían las diligencias. Mena Herrera explicó que con las 18 personas que están siendo procesadas, son 30 los capturados en menos de 15 días, pues antes fueron aprehendidos en Barranquilla 12 presuntos miembros de otra red de chance ilegal que se movía en las ciudades de la Costa Caribe. “Hace 15 días desmantelaron otra banda de 12 personas que operaba en toda la Costa: Montería, Sincelejo, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. Tenía una estructura piramidal con una cabeza visible que eran dos esposos. Uno administraba la ilegalidad y la esposa era la contadora. Tenían sucursales y despachaban desde Valledupar. Se pudo constatar que en más de año y medio de investigación manejaron más de 40 mil millones de pesos, lo que se determinó con estadísticas y giros que enviaban a trabajadores en distintas zonas. Nos constituimos como víctimas y solicitamos embargos de bienes de esas personas en el proceso penal. Este proceso te da la posibilidad de que la víctima pida medidas cautelares, es decir, embargar bienes de los imputados. Si esto lo hicieran en Colombia las empresas del sector público, te garantizo que más de uno no robaría, porque tendrían que responder con sus bienes. Yo no me puedo dar el lujo de esperar la extinción de dominio porque a veces ni siquiera la hay. Nosotros por ser privados sí nos interesa que esas personas que están haciendo una actividad ilegal paguen con sus bienes ese detrimento que hemos tenido. A los procesados les dieron medida intramural. Van más de cien capturados en el país por venta de chance ilegal”, aseveró el asesor legal.

Así opera el “blanquito”

Johnny Ángel Mena también explicó que el chance ilegal ha mutado, adaptándose a los nuevos tiempos. “Ha evolucionado la forma de procesar el ‘blanquito’. El apostador se queda con un papel del número anotado. Los promotores, que son los que lo venden, ya tienen celulares. Estos dan un papelito con el número, le toman foto y lo mandan a una central, para que así quienes dirigen puedan hacer el escrutinio; revisan fotos del día con las loterías y determinan quién ganó. Por eso cuando se hacen allanamientos se encuentran es puros celulares de las bandas delictivas. Por eso cuando llegan encuentran es celulares y no chances. Entonces las autoridades dicen ‘no, este señor no tiene chance ilegal’, pero es porque no saben, y resulta que tienen el material es en los celulares. “Las bandas delictivas ilegales han mutado y se dedican al comercio ilegal. Vemos bandas de minería ilegal, eso es lo que saben, explotar materia prima pero ilegalmente, sin permisos. También existe el juego ilegal, y hay bandas dedicadas a explotarlo. No solo es el blanquito, tienen rifas que parecen chances y tienen imprentas. Si revisa noticias de Magdalena y Sincelejo, semanalmente se cogen unas 500 mil papelerías de rifas. La economía ilegal la tienen como un gran negocio, a ellos de qué les sirve irse a la selva a estar armados, si vienen a la ciudad a explotar este tipo de actividades. Si no nos colocamos al pie a denunciar, el Estado deja que el empresario legal que paga impuestos, tenga una competencia ilegal. No pagan impuestos, y por eso los vendedores son felices con ellos, porque les pagan el 40 por ciento de cada 100 pesos. Con nosotros no tienen ese porcentaje porque tenemos otra estructura. A algunos les pagamos sueldos y otros asesores comerciales tienen comisiones. No solo vendemos chances, somos empresas multiservicios, como giros, recargas, entre otros. El 12 por ciento de todas nuestras ventas van a la salud, es el impuesto que pagamos”, señaló el jurista.

El contrato