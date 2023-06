Asobares cuestiona operativos en el Centro: “Están desenfocados del objetivo”

El pasado viernes 9 de junio, 32 establecimientos fueron intervenidos por las autoridades en el Centro Histórico durante un operativo liderado por la Policía y la Alcaldía. Esta inspección provocó la suspensión de reconocidos establecimientos: Donde Fidel, La Jugada, The Clock Pub y Gastrobar La Clarita.

En conversación con El Universal , estos expusieron sus preocupaciones no solo por la inseguridad en el sector, sino también por aquello que perciben como una “persecución por parte del Distrito”. Señalan que el método del Distrito sería poco efectivo para resolver “el dolor de cabeza en el Centro con la prostitución”. Lea también: “Hay una persecución”: propietario de Chica Linda tras cierre del lugar

Pérdidas millonarias

Los empresarios manifiestan que las suspensiones de negocios del pasado 9 de junio dejaron pérdidas millonarias, lo cual afecta incluso a sus colaboradores en temporada de primas. “Cuando llegan los festivos hacemos una inversión que no se alcanzan a imaginar. Ese viernes en la noche abrimos nuestros establecimientos con todo el deseo de trabajar. Mi bar estaba lleno y los dos pisos repletos de clientes contentos con nuestros servicios, cuando de repente nos invaden las autoridades de una forma agresiva, con perros y a gritos, sin aviso previo y sin darnos el beneficio de la defensa. Nos suspendieron el bar por tres botellas que no tenían la etiqueta, que según era licor adulterado. Nos tocó sacar a los clientes y perdimos casi $100 millones al ser tres días en los que no se trabajó”, contó uno de los empresarios.

También agregó: “Es un poco exagerada la forma en que el Distrito muestra resultados. Yo tengo más de diez años en este oficio, hago las cosas bien y me indigna que publiquen el nombre de mi establecimiento diciendo que lo cerraron temporalmente por contrabando. Una cantidad de amigos y familiares inmediatamente me llamaron a preguntarme que qué pasaba, y si yo estaba vinculado con todo lo que pasa en el Centro, entonces no se justifica”.

The Clock Pub, uno de los establecimiento cerrados ese viernes, publicó en su página de Instagram un pronunciamiento frente a la situación que atraviesan muchas empresas en el Centro.