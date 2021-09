Asojac rechaza inversión de casi $3.000 millones “en tapabocas y libros”

En entrevista con El Universal, José Elías Altamar Mendoza, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojac) de la Localidad 2, afirmó que “nosotros, al igual que la comunidad en general, estamos indignados por esta decisión. A pesar de advertirle autoridades, medios de comunicación y la misma comunidad, que se ha pronunciado fuertemente frente a esto, el alcalde no detuvo esa contratación pudiendo hacerlo porque ese es el gran negocio alcalde-ediles”.

“Estamos indignados -reiteró- porque lo que hoy se requiere en la localidad no son tapabocas ni libros. Sobre el COVID ya tenemos conciencia. Sabemos que tenemos que usar tapabocas y tener un gel. Hoy no es obligación del Estado priorizar esas capacitaciones para la ciudadanía. Además, contratan libros para una tal Cátedra de la Paz, que en ninguna parte la vemos en el plan de inversión de la localidad, pero para ellos es prioridad, como si no se dieran de que tenemos problemas graves”.

Las preocupaciones

Altamar Mendoza sostuvo que “la preocupación inmensa que tenemos hoy es en salud pública, relacionada con el aumento del dengue en la ciudad y en especial en la Localidad de la Virgen y Turística. Pero este problema de salud pública, que diría es el número uno, lo asociamos al mal estado de la malla vial”. Lea: 59 casos graves de dengue en Cartagena en 2021