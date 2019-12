Aspirante a personera distrital dice que no está inhabilitada

Los ruidos

“No estoy inhabilitada”: De Caro

Pero el caso que más ha llamado la atención es el de la abogada Carmen De Caro, de Magangué. Ella es la actual jefe de control interno de Cardique. Se dijo que ella estaría inhabilitada para el cargo ya que ejerce funciones sancionatorias disciplinarias y custodia de procesos en primera instancia de infracciones ambientales en municipios en la jurisdicción de Cardique, incluido el Distrito de Cartagena. Además, De Caro no dio a conocer un posible conflicto de intereses por una demanda que tiene contra la Alcaldía de Cartagena por más de 17 mil millones de pesos, por una controversia contractual en 2004, cuando hizo cobros coactivos para el Distrito.

A través de su abogado, Iván Smith Panesso, De Caro ha explicado las razones por las que no estaría incurriendo en inhabilidad.

“La doctora Carmen De Caro Meza no se encuentra inhabilitada para ocupar por meritocracia el cargo de personera Distrital de Cartagena, por el hecho de encontrarse ejerciendo el cargo de jefa de Control Interno de Cardique porque las normas invocadas para justificar la configuración de la supuesta inhabilidad deben analizarse de manera integral, en primer lugar debe considerarse que el artículo 174 de la Ley 136 de 1994 es el que contiene las inhabilidades para ser elegido personero, y que dicha norma en su literal ha estipula que también deben considerarse las causales establecidas para el alcalde pero ‘en lo que sea aplicable’ ”, dijo Panesso.

El jurídico advierte que: “Los empleos respecto de los cuales se consagró la causal de inhabilidad son aquellos que pertenecen a la administración central o descentralizada del respectivo municipio o distrito, motivo por el cual (en virtud de una interpretación restrictiva) si se trata de cargos que no hacen parte del mismo, no hay lugar a predicar la configuración de dicha causal, pues no se puede perder de vista que las Corporaciones Autónomas Regionales (como Cardique) en donde ella ejerce funciones, no pertenecen al sector central o descentralizado de la administración distrital, ya que esta es una entidad de carácter público del orden nacional creada mediante la Ley 99/93”.

“La norma para la inhabilidad hace referencia a aquella situación consistente en que durante el año anterior a la elección de personero, el candidato haya ocupado un empleo o cargo público en la administración central o descentralizada del Distrito”, dice el defensor, y según él, ese no es el caso de la aspirante.