¡Atención! Nativos de Playa Blanca bloquearán la vía a Barú este martes

Los afectados argumentan que el derecho al trabajo es fundamental y que la medida es injusta, ya que no tuvo en cuenta a la comunidad insular.

“Rechazamos de plano esos cierres donde el nativo es el directamente afectado y no se le respeta el derecho al trabajo. Ya muchos trabajadores hoy en día no se ganan ni el mínimo vital. Hacemos un clamor y pedimos la intervención de la Personería, del Defensor del Pueblo, y todas las entidades defensoras de los derechos humanos, así como autoridades distritales, departamentales y nacionales, exigimos que tomen cartas en el asunto, no queremos más atropellos con los nativos de Playa Blanca”, señaló Claudia.